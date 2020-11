Em entrevista à rádio Diário, David Almeida reconhece que atacou e ofendeu Amazonino Mendes

Redação AM POST

Em entrevista à rádio Diário FM, nesta quinta-feira (26/11), o candidato a prefeito David Almeida (Avante) mentiu e distorceu fatos ocorridos ao final do debate da TV Norte, na última quarta-feira (25/11), na tentativa de explicar os palavrões que dirigiu a Amazonino (PODEMOS) e as ameaças de agressão física contra o coordenador de comunicação da campanha do seu adversário, Marcos Martinelli.

Com tom sarcástico, David Almeida disse que usou as palavras de baixo calão contra Amazonino Mendes e a ameaça de agressão física a Martinelli, após não ser cumprimentado pelo candidato adversário, ao final do debate, o que não procede. “Eu tive de reagir de forma dura, áspera, daquela forma, até mais incisivo, e aí vocês viram o desenrolar”, disse David Almeida.

David Almeida não mentiu, entretanto, quando disse que a sua reação, que foi a conhecimento público, foi acompanhada por Amazonino Mendes, que se manteve calmo e calado, nos estúdios da TV Norte.

“Após eu reagir daquela forma pro Amazonino, ele não falou mais nada. Ele se recolheu, voltou para a sua cadeira, aí eu fiquei no debate com o marqueteiro dele. Foi exatamente isso”, reconheceu David Almeida.

A cena dos palavrões ditos por David Almeida após o debate foi registrada por várias pessoas presentes ao local, inclusive pelo juiz eleitoral Alexandre Novaes.

Nos estúdios, Marcos Martinelli também foi ofendido e ameaçado por David Almeida. “Eu vou te bater. Use isso contra mim Martinelli para ver se tu sai daqui, seu vagabundo. Se tu usar isso contra mim, eu vou te arrebentar rapaz”, ameaçou David Almeida.

