Em entrevista, Amazonino diz que David esconde apoio de Wilson Lima

Em entrevista ao programa Manhã de Notícias, da Rádio e TV Tiradentes, o candidato a prefeito de Manaus pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, disse que o seu adversário está usando a estrutura do Governo do Estado para tentar se eleger, conforme denúncias que têm sido feitas até por ex-aliados dele.

“A força do governo está por trás, montando essa candidatura. Eu sou uma real candidatura de oposição. Enfrento todos os problemas, inclusive essa desfaçatez de ocultarem apoio. Quanto a mim, não, todos que me apoiam eu não escondo. Sabe o por quê? Porque tenho uma história, tenho a minha responsabilidade e ninguém pega no meu pulso”, declarou Amazonino.

Amazonino disse que vai alertar a população sobre quem é, realmente, o seu adversário nesse segundo turno da eleição e todo o grupo político que está por trás da candidatura dele.

“Ninguém pode sequer imaginar que eu prefeito vá ser influenciado por A, B ou C. Ninguém me influencia. Agora, é preciso mostrar para o povo quem é o adversário. Ao meu entendimento, uma farsa. Chega de farsa. Vocês se lembram da eleição passada? Não é possível que a gente caia noutra de novo”, alertou.

Amazonino disse que durante os quatro mandatos que exerceu como governador nunca foi alvo de nenhuma operação da Polícia Federal ou foi condenado pela Justiça amazonense. “Eu não passei apenas quatro meses no governo. Eu passei quatro mandatos e nunca tive problema”, frisou.

Na última quarta-feira (18/11), o presidente municipal do PRTB, Fausto Jr, antes aliado de David Almeida, anunciou o desligamento do partido, da coligação, por não concordar com o uso da máquina pública e o apoio do governador Wilson Lima.

