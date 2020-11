Em Manaus, 172 escolas são cedidas ao TRE para eleições 2020

Redação AM POST

A partir desta quinta-feira (12/11), 172 escolas da rede pública estadual, em Manaus, estão cedidas ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), por conta das Eleições 2020, que acontecem no próximo domingo (15/11). A ação, no entanto, não implica que os alunos dessas unidades ficarão desamparados pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto: eles deverão acompanhar os conteúdos do projeto “Aula em Casa”, seja na TV aberta ou na Internet.

Nesta sexta-feira (13/11), como de costume, não haveria aulas presenciais nas escolas da rede estadual, por conta do Horário de Trabalho Pedagógico (HTP). Porém, os estudantes do Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª série) assistirão às aulas do cursinho pré-vestibular “Conquistar”. No sábado (14/11), é a vez da edição ao vivo do preparatório, sempre a partir das 9h, também pela TV Encontro das Águas e canais do “Aula em Casa”, no YouTube.

Na segunda-feira (16/11), a Secretaria de Educação inicia a retomada das escolas cedidas ao TRE. Antes de estarem aptas a receber suas respectivas equipes escolares, as unidades passarão por serviços de higienização e desinfecção, conforme protocolo de segurança em saúde. A entrega das escolas será feita de maneira gradativa, e a previsão é que todas as 172 unidades já estejam funcionando normalmente a partir da próxima quinta-feira (19/11).

Até lá, os alunos dessas escolas deverão acompanhar as transmissões do “Aula em Casa”, independente do bloco ao qual pertençam (A e B). A secretaria reforça, ainda, que os estudantes já estão notificados de quando as atividades presenciais retornam nas suas escolas.

“Existe toda uma programação a ser seguida pela Secretaria de Educação, no momento em que o TRE nos devolve essas 172 escolas. A partir dessa entrega, daremos início a um cronograma de higienização e desinfecção das unidades, preparando-as para a volta das atividades presenciais. O importante, no momento, é reforçar que nossos alunos devem acompanhar o ‘Aula em Casa’, neste período”, afirmou a secretária executiva adjunta da Capital, Arlete Mendonça.

A secretária destaca, também, que os estudantes terão todo o amparo e o apoio das equipes pedagógicas de suas respectivas escolas, durante a breve suspensão das aulas presenciais. “Todas as nossas equipes escolares estarão disponíveis para sanar quaisquer dúvidas que possam surgir nesses dias pré e pós-eleição”, finalizou.