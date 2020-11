“Estou confiante que vamos para o segundo turno”, diz Alberto Neto após voto

Redação AM POST

O candidato a prefeito de Manaus, deputado federal Capitão Alberto Neto, registrou seu voto no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, no Centro, zona sul, por volta das 11h deste domingo (15). Ele foi acompanhado pela esposa e dois filhos.

“Hoje é um dia muito especial, da Proclamação da República e dia da democracia. Apresentamos o melhor projeto. Fui as ruas, de ponta a ponta, conversando com a população, me apresentei como um guerreiro preparado neste momento difícil que é a pandemia. Estou confiante que vamos para o segundo turno”, ressaltou.

Continua depois da Publicidade

Na entrada da escola, o candidato concedeu coletiva de imprensa onde falou dos compromissos que firmou com o povo de Manaus. “Nossa cidade vai ter saneamento básico, nós vamos transformar os lixões em geração de energia, nossa cidade vai fazer o dever de casa na preservação do meio ambiente. Com projeto A Casa é Sua nós vamos voltar a investir em habitação. Na Educação teremos escolas de tempo integral, escolas cívico-militares e creches com a iniciativa privada”, disse.

Como todo cidadão, o candidato aguardou na fila na entrada da seção, e tomou todos os cuidados de prevenção da Covid-19. Após o registro do voto, Capitão Alberto Neto acompanhou os votos da esposa, Fernanda Cavalcante, no Parque Dez, e da filha, Rayssa, no conjunto Morada do Sol. O candidato ficará com a família no restante do dia e acompanhará a apuração dos votos no conjunto Vieiralves, zona centro-sul.