Fatos ocorridos nos últimos dias mudam rumo de eleição para prefeito de Manaus

A última semana antes do segundo turno da eleição que vai definir o novo prefeito de Manaus foi cheia de acontecimentos inusitados que parecem ter mudado o rumo do resultado do pleito.

Isso porque o candidato do Avante, David Almeida, que usa de discurso religioso e comportamento comedido na campanha, diante das câmeras, mostrou as garras nos bastidores de debate ocorrido na última quarta-feira (25/11), na TV Norte Amazonas, e ainda no estúdio, agrediu verbalmente o adversário Amazonino Mendes (PODEMOS) e ameaçou de agressão física por várias vezes o coordenador de comunicação da campanha da Coligação Juntos Podemos Mais, Marcos Martinelli.

A cena foi registrada por vários jornalistas presentes no local e pelo juiz eleitoral Alexandre Novaes, que acompanhava o debate. David Almeida perdeu o controle e partiu para cima de Amazonino fazendo acusações e, voltando-se para Martinelli, o ameaçou de “encher de porrada”. “Eu vou te bater. Use isso contra mim Martinelli para ver se tu sai daqui, seu vagabundo. Se tu usar isso contra mim, eu vou te arrebentar rapaz”, ameaçou o candidato do Avante, exaltado.

David Almeida que já considerava o pleito ganho foi surpreendido pela repercussão negativa de sua atitude descontrolada e viu que a pesquisa Ibope, divulgada nesta sexta-feira (27/11), pela Rede Amazônica de Televisão, mostrou sua queda e crescimento de 8 pontos de seu adversário, que agora está empatado com ele.

David tem 44% das intenções de voto e Amazonino 40%, podendo chegar a 44%, dentro da margem de erro. Levantamento foi feito entre os dias 25 e 27 de novembro e ouviu 602 pessoas.

Após sair resultado da pesquisa, David Almeida, sabendo de seu descontrole, desistiu de participar do último debate com seu adversário no pleito, programado para acontecer na noite desta sexta-feira (27), na TV Amazonas.