Ibope consolida crescimento de Ricardo Nicolau e empate técnico no segundo turno contra Amazonino e David

Pesquisa do Ibope divulgada nesta quinta-feira, 29, consolida o crescimento do candidato a prefeito de Manaus, Ricardo Nicolau (PSD), inclusive nas simulações do segundo turno. Empatado tecnicamente com o segundo colocado no primeiro turno, Ricardo Nicolau é quem tem a menor rejeição entre os quatro primeiros. Na simulação feita pelo Ibope, existe empate técnico no confronto Ricardo Nicolau e Amazonino e no confronto Ricardo Nicolau e David Almeida. Na simulação contra Zé Ricardo, atual quarto colocado, Ricardo Nicolau vence de 42 a 30%. Segundo o Ibope, a margem de erro é de 4% para mais ou para menos.

Na última semana, o crescimento de Ricardo Nicolau uniu os adversários, que passaram a disparar ataques contra o candidato usando notícias falsas, as chamadas Fake News, em grupos de WhatsApp e outras redes sociais. Ricardo Nicolau garante que não vai baixar o nível da eleição e promete mais propostas e projetos para Manaus.

“Manaus não quer saber de politicagem, Manaus quer saber de propostas concretas, novas ideias e trabalho sério. O sentimento é de que a prefeitura precisa mudar. As pessoas não aguentam mais os ônibus velhos quebrando. As pessoas não aguentam mais ir para a UBS e não ser bem atendido. Elas não aguentam mais a dificuldade que é conseguir uma creche ou uma escola perto para seu filho. Temos projetos e propostas muito claras e as pessoas estão gostando muito de conhecer o Ricardo Nicolau e o Dr. George Lins”, comentou Ricardo Nicolau.

Quem tem uma das maiores rejeições é o ex-governador quatro vezes e ex-prefeito três vezes, Amazonino Mendes: 34% declararam não votar em Amazonino de jeito nenhum, o que deve ser determinante no segundo turno. Ricardo Nicolau, por exemplo, tem uma das menores rejeições, com menos da metade de Amazonino, 15%.

Foram ouvidos 504 eleitores entre os dias 26 e 28 de outubro, após o início do horário eleitoral na TV e na rádio. Encomendada pela Rede Amazônica, a pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número AM-2161/2020. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.

