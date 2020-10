‘Manaus tem pressa para solucionar seus problemas’, diz David na abertura do horário eleitoral

Redação AM POST

O candidato à Prefeitura de Manaus pela coligação Avante Manaus, David Almeida (Avante), reafirmou na primeira exibição do seu programa no horário eleitoral gratuito, o seu compromisso de trabalhar, juntamente com o seu vice, Marcos Rotta (Democratas), pela construção de uma cidade melhor para todos.

David Almeida fez questão destacar que “Manaus tem pressa para solucionar seus problemas”, particularmente os registrados na área da saúde, transporte e mobilidade urbana, além da segurança, e ressaltou que vai ser um prefeito presente, que vai trabalhar ao lado da população, ouvindo as reivindicações e discutindo as melhores soluções para os problemas apontados.

“Eu não vou ser um prefeito de gabinete, de ficar trancado no ar-condicionado. Eu vou ser um prefeito presente, que vai trabalhar ao lado da população, ouvindo os problemas e discutindo com todo mundo as melhores soluções para cada um deles”, afirmou.

Compromissos

O candidato tem dito que vai fazer uma campanha sem promessas, mas sim com compromissos. “Vamos aproveitar o horário eleitoral gratuito para apresentar à população as principais propostas do nosso Plano de Governo, que deverá ser implementado a partir de janeiro de 2021 na Prefeitura de Manaus”, disse ele.

O ex-governador também ressaltou que o seu compromisso e o de Marcos Rotta é com a cidade e com a sua população e nada fará com ele se desvie das metas e objetivos que vão ser perseguidos para proporcionar melhores condições de vida à população, particularmente àquela parcela menos favorecida, mais pobre, que vive nos pontos mais distantes e abandonados de Manaus.

“Quero ser o prefeito de todos, mas vamos lançar um olhar especial para a parcela mais pobre da nossa população, que tem sofrido muito ao longo dos anos, devido ao descaso de muitos governantes”, completou.

