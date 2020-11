Moradores da Compensa expressam apoio a candidatura de Amazonino Mendes

Redação AM POST

O candidato a prefeito pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, esteve no bairro Compensa nesta quarta-feira (11/11), na zona Oeste de Manaus, para conversar com os moradores e ouvir as reivindicações. Por onde passou, recebeu mensagens de apoio à sua candidatura.

Amazonino Mendes (PODEMOS) disse aos moradores da Compensa que a eleição é um momento importante para a cidade e para o cidadão. “É preciso refletir sobre a vida de cada um dos candidatos, como vivem e o que realmente já fizeram pela cidade de Manaus, os escândalos em que se envolveram, os grupos dos quais fazem parte e os apoios políticos que teimam em esconder”, destacou.

O candidato afirmou que, se for eleito, uma de suas prioridades, assim que assumir, é acolher e lançar um pacote de ações direcionado às famílias duramente afetadas pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Amazonino informou que vai retomar com o Cartão Direito à Vida, com valor que venha a garantir um suporte às famílias, nesse momento.

“Estou muito preocupado com o dia a dia das famílias, por conta do desemprego. Eu acho que a obrigação de qualquer prefeito, hoje, no Brasil, é se concentrar nisso e criar meios para diminuir o sofrimento das pessoas. Fiz isso outras vezes e vou repetir. No Governo, criei o Cartão Direito à Vida e, na Prefeitura, na última administração, o Bolsa Família Municipal”, destacou.

“Sempre tive em conta que o problema mais angustiante do pai e da mãe é o sofrimento, a falta de recurso para botar comida em casa, para vestir o filho, pagar transporte. Esse é o maior drama social e nós vamos ajudar, como sempre ajudamos”, completou.

“Negão” ressaltou que é necessário ter experiência de gestão pública para comandar uma cidade do porte de Manaus. “A cidade é um órgão vivo, dinâmico, e que cresce, não para. Ela aumenta as suas demandas, suas necessidades. Isso requer do administrador capacidade, competência, determinação e realização”, frisou.

Amazonino Mendes foi até o Centro Desportivo Comunitário (CDC) da Compensa, construído por ele no seu primeiro mandato como prefeito. No local, anunciou que, se eleito, as comunidades dos bairros de Manaus voltarão a “respirar” esportes. “Vamos incentivar, fomentar e apoiar as modalidades esportivas”, declarou.

Creches

Na terça-feira à noite (10/11), Amazonino já havia participado de videoconferência com os moradores da Compensa. Durante a live, ele falou sobre os projetos para educação, dentre eles, a construção de Escolas de Tempo Integral, com alimentação para os alunos e prática de esportes. “Essa é a melhor opção. As crianças ficam o dia todo na escola, com atividades, alimentadas, e as mães e os pais podem trabalhar com tranquilidade”, disse Amazonino.

Presente na videoconferência, o comerciante Everaldo Ianomatha, 47, se deslocou do bairro Educandos, zona sul, para declarar apoio a Amazonino. “Se tivessem votado no senhor, Manaus estava melhor, com certeza (referindo-se à eleição para o governo, em 2018). Só espero que o povo não acredite nesse povo que promete as coisas e nada faz. E você não promete. Você faz”, frisou.

Em 1994, na gestão de Amazonino como prefeito, a “Feira do Bagaço” foi reconstruída e modernizada. Ganhou a denominação de Feira Modelo da Compensa e os comerciantes e clientes passaram a contar com um ambiente com mais infraestrutura e conforto.

Além da construção do CDC da Compensa, Amazonino foi responsável por urbanizar o bairro, implantar escolas, delegacia, a construção do Pronto Socorro da Criança da Zona Oeste, do Centro de Atenção à Criança (CAIC) Alberto Carreira, do Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMI) Ada Rodrigues Viana e da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) O-43 (Casona da Saúde). Também reformou a base do SAMU do bairro e implantou o Laboratório Distrital Oeste, nas dependências da UBS Leonor de Freitas.