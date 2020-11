Moradores do São José abraçam candidatura de Amazonino, que anuncia ampliação da rede básica de saúde

Redação AM POST

Moradores do bairro São José, zona leste de Manaus, deixaram as suas residências na noite da última quarta-feira (12/11) para declarar apoio à candidatura de Amazonino Mendes (PODEMOS) à Prefeitura, durante a videoconferência realizada no local, pela Coligação Juntos Podemos Mais. Na ocasião, Amazonino anunciou que vai ampliar e modernizar a rede básica de saúde, se eleito, e alertou os eleitores para as candidaturas que escondem apoio de grupos políticos que desviaram recursos do setor.

“Agora, eles querem ‘rapar’ a Prefeitura. Eles tentam ficar ricos com o dinheiro da saúde pública. Tirar da saúde é o mesmo que matar, porque muitos ficarão sem ser atendidos, são vidas que poderiam ser salvas. Essas coisas doem, principalmente para um homem como eu, que fiz toda a rede de saúde desse estado e apliquei corretamente o recurso da área”, afirmou Amazonino, explicando como pretende ampliar a rede municipal de saúde.

Presente na videoconferência, a dona de casa Cleide Bentes, 57, se disse assustada com os escândalos na saúde. “Quem sofre na pele é o povo. Por isso, não temos dúvida em quem votar no domingo. Amazonino sabe trabalhar pelo povo que depende do serviço público de saúde. Ele não precisa provar nada a ninguém, porque ele sabe fazer”, comentou a moradora.

Amazonino falou das suas realizações, da sua experiência no executivo e do legado deixado em várias áreas. Disse que vai construir mais Unidades Básicas de Saúde (UBS) em formato ampliado – inclusive Clínicas da Família –, em áreas de vazios assistenciais ou onde há necessidade de reforço. Com isso, quer ampliar a oferta de consultas médicas, de enfermagem, odontológicas, entre outras.

Para facilitar o acesso dos usuários ao sistema de saúde, ele informou que será criado o serviço de Teleconsulta na Atenção Básica. O serviço será para atender pacientes com pequenos agravos, em que a consulta possa ser feita de forma online, sem precisar se deslocar às unidades de saúde.

O candidato também pretende ampliar o número de UBSs com atendimento em horário estendido até o período noturno e aos sábados, para permitir o acesso, em especial, das pessoas que trabalham durante a semana e não conseguem se liberar para ir à unidade de saúde ou levar os filhos para consulta. Amazonino vai retomar com as Carretas da Mulher, serviço criado na última administração dele na prefeitura, com oferta de mamografia, ultrassonografia e preventivo, incluindo agora, também, teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e para Covid-19.

Outra novidade que ele anunciou é a implantação da Clínica da Mulher, com oferta de pré-natal, prevenção ao câncer de colo de útero e de mama, mamografia, raio-x, ultrassom, exames laboratoriais, planejamento familiar (implantação de DIU e laqueadura), consultas em Ginecologia, Mastologia, Obstetrícia, Endocrinologia e Enfermagem, além de atendimento odontológico.

Com relação à pandemia, ele vai aumentar o número de Unidades de Saúde Preferenciais para atendimento de Covid-19, saindo de 18 para 30, com horário de funcionamento estendido. Nessas unidades será oferecido teste rápido de RT-PCR. E em todas as unidades de saúde do município será disponibilizado o teste rápido para coronavírus.

O candidato também ressaltou que, assim que houver a aprovação de uma vacina contra Covid-19, todos os esforços serão feitos para garantir a imunização da população. “Já estamos desde agora discutindo a formação de recursos para que a população não fique desassistida”, afirmou.

Com informações da Assessoria de Imprensa