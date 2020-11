”Mostre sua face verdadeira, sua verdadeira relação com Wilson Lima”, diz Amazonino a David em debate

Redação AM POST

No debate da TV Norte, o candidato da Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes (PODEMOS), encostou o seu adversário, David Almeida (Avante) literalmente na parede. Ele lembrou do escândalo do Bilhete Premiado, envolvendo o governo interino de David Almeida em pagamento ilegal de R$ 5 bilhões, e dos processos da sua curta administração de quatro meses, que correm no Tribunal de Contas do Estado e no Ministério Público.

“Foi triste sua passagem pelo governo. Apenas quatro meses e tantos escândalos”, disse Amazonino. “Isso me assusta. Você pode enganar a quem quiser, mas não a mim”, afirmou, encurralando o adversário, que não respondeu aos questionamentos.

Amazonino Mendes também afirmou, do início ao fim do debate, que David Almeida tem o apoio do governador Wilson Lima e da máquina pública nessa eleição. “Estou vendo o Wilson Lima aqui. Mente com desfaçatez. Mostre sua face verdadeira, sua verdadeira relação com Wilson Lima”, disse ele ao adversário, explicando que David precisa esconder esse apoio porque o governador está mal com a população, pela participação dele nos escândalos na saúde, fazendo referência à Operação Sangria, de venda de respiradores superfaturados, comprados em loja de vinhos. “Sabe lá o que está por trás desse apoio”, questionou.

Ao ser criticado por David Almeida, por assegurar R$ 300 mensais a 137 mil pessoas como auxílio financeiro, na Prefeitura, e por quatro anos, Amazonino disse que vai cumprir e vai tomar todas as providências assim que assumir, caso eleito. Amazonino comparou a sua proposta com a de David Almeida, que é de apenas R$ 200 a 40 mil famílias e por um ano. “O que ele vai fazer com as famílias restantes que deixarão de receber o auxílio emergencial do governo federal? São 137 mil pessoas cadastradas no Programa Bolsa Família e eu não vou deixar ninguém desassistido”, destacou.