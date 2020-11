Multidão declara apoio a Amazonino Mendes, na zona Leste

Redação AM POST

Uma multidão formada por moradores da zona Leste de Manaus compareceu ao “Encontro com o Negão”, realizado sábado (22/11) à noite, no bairro Jorge Teixeira, para declarar apoio ao candidato a prefeito pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes. Emocionado, “Negão” agradeceu pelo carinho recebido e disse que o apoio do povo manauara foi fundamental para as realizações alcançadas em suas administrações.

Amazonino destacou que não se arrepende, em nenhum momento, de ter dedicado a sua vida à causa pública. “Eu dediquei, no mínimo, a metade da minha vida ao povo. E faria tudo de novo”, declarou o candidato.

Amazonino Mendes chamou a atenção dos moradores da zona Leste para o período de crise que o país deverá enfrentar a partir de janeiro de 2021, com o corte do auxílio emergencial do governo federal. O candidato informou que vai, através da implantação do Programa Renda Manaus, caso seja eleito, conceder auxílio financeiro de R$ 300 mensais, com duração até 2024, se estendendo a todos que deixarem de receber o auxílio emergencial do governo federal e que estejam cadastrados no Programa Bolsa Família. Serão cerca de 137 mil pessoas beneficiadas em Manaus. “Vamos garantir em Manaus a permanência desse auxílio, coberto pela Prefeitura”, afirmou.

“Eu não preciso fazer promessa de campanha com a criação desse auxílio (Renda Manaus)”, ressaltou o candidato, lembrando que sempre procurou dar suporte às famílias mais necessitadas. “Lá atrás criamos o Cartão Direito à Vida, muito antes da existência do Bolsa Família. E, na Prefeitura, na última administração, implantamos o Programa Bolsa Família Municipal. Sempre procurei ter ações direcionadas às pessoas mais carentes. Sei que precisam desse acolhimento”, frisou.



* Com informações da assessoria de imprensa