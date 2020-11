’Não vão calar a nossa mensagem de esperança’, reage Ricardo Nicolau a ataques dos adversários

Redação AM POST

As recentes pesquisas eleitorais divulgadas nas últimas duas semanas em Manaus confirmaram a tendência de subida de Ricardo Nicolau (PSD) e acirrou a disputa pela outra vaga no segundo turno. Inconformadas, as campanhas de Amazonino Mendes, David Almeida e Alfredo Nascimento partiram para o ataque. Consolidado, Ricardo Nicolau reagiu à campanha de baixarias promovidas pelos adversários em seu programa de TV e rádio.

“Os caciques de sempre se uniram para atacar a nossa candidatura. Nos atacam na televisão, nas redes sociais e nos atacam covardemente com panfletos apócrifos jogados nas ruas. Atacam não só a mim, mas também a minha família”, ressaltou Ricardo Nicolau, referindo-se aos papeis distribuídos anonimamente na cidade com ofensas ao candidato e à sua família. A Polícia Federal vai investigar a ação.

“Eu me pergunto o motivo de tanto ódio. Será por que nós fomos pra linha de frente ajudar a salvar vidas no momento que Manaus mais precisou? Será por que nós fizemos o que eles não fizeram? Ou será o medo de perder o poder do qual eles tanto se beneficiam?”, questionou Ricardo Nicolau.

O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’ tem se notabilizado pela campanha limpa, apresentando projetos e ações para serem desenvolvidas em quatro anos. Saúde, educação, segurança, transporte público e geração de empregos estão entre as ações prioritárias no Plano de Gestão de Ricardo Nicolau.

“Os manauaras viram em nossas propostas motivos para voltar a acreditar. E por mais que os adversários nos ataquem, não vão calar a nossa mensagem de esperança. Vamos seguir apresentando nosso projeto de mudança e transformação para Manaus”, assegurou Ricardo Nicolau. “Juntos e com a ajuda de Deus, vamos vencer a velha política e construir a Manaus mais justa e solidária que nós acreditamos”, finalizou.

Perto do segundo turno

Segundo todas as pesquisas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ricardo Nicolau é o candidato que mais cresce nas intenções de voto. O Ibope, um dos institutos mais respeitados da América Latina no segmento, a Perspectiva e a DMP/Tiradentes, duas das principais da Região Norte, apontam que Ricardo Nicolau está empatado tecnicamente em segundo lugar. Já o Instituto iMarketing, em recentes levantamentos, coloca Ricardo Nicolau como um dos candidatos que mais cresceu em engajamento nas redes sociais.

O candidato lidera a Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, que tem como candidato a vice-prefeito o médico uro-oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP). O grupo reúne cinco partidos (PSD, PP, Solidariedade, PSB e PDT) e possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

Com informações da Assessoria de Imprensa