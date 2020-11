Nejmi Aziz consegue mandato de deputada estadual após resultado de eleição; entenda

Redação AM POST

A eleição do deputado estadual Augusto Ferraz (DEM) a prefeito de Iranduba no pleito deste domingo (15), garantiu a ex-primeira-dama do Amazonas Nejmi Aziz (PSD) uma vaga de deputada na Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM).

Para assumir a prefeitura do município (distante 19,89 quilômetros de Manaus), Augusto Ferraz terá que renunciar ao atual mandato de deputado e Nejmi Aziz é primeira suplente da coligação PSD, PRB e DEM, ficando responsável pelo cargo.

Continua depois da Publicidade

Ferraz foi eleito em Iranduba com 11.732 votos, um percentual de 41,98%.

Desde que foi presa em julho do ano passado na Operação Vertex, desdobramento da Operação Maus Caminhos, Nejimi Aziz, que é esposa do senador Omar Aziz (PSD) saiu dos holofotes no Estado. Na época foi investigada a prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de capitais e pertinência a organização criminosa.