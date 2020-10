No aniversário de Manaus, Ricardo Nicolau reafirma compromisso com os manauaras

Redação AM POST

O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), aproveitou o aniversário da cidade, que comemora 351 anos neste sábado (24), para reafirmar um compromisso com as pessoas da cidade: colocar a prefeitura para funcionar, melhorando as condições de trabalho dos servidores, fazendo concurso público para ampliar o quadro e otimizando onde investir os recursos em favor da população. Com ações práticas em diversos segmentos da capital amazonense, Ricardo Nicolau planeja dar uma nova cara para a cidade já a partir de 1º de janeiro de 2021.

“O que mais a gente vê é um distanciamento da prefeitura com as pessoas, da própria classe política e as pessoas comuns nos bairros. Elas me falam: Ricardo, eu vou votar no 55, mas eu preciso de uma prefeitura que ajude a gente, que cuide das pessoas. E esse carinho, essa vontade de cuidar, eu tenho demais. O que eu prometo é trabalho, trabalho, trabalho e mais trabalho”, assegurou Ricardo Nicolau.

Uma das ações será a realização de concursos públicos para a Guarda Municipal, para a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e para a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Por outro lado, Ricardo Nicolau vai estimular o empreendedorismo, implantando o programa Faz Manaus, reduzindo os prazos para a análise de licenças, desburocratizando a prefeitura, e criando a Licença Provisória Automática, facilitando o início das ações dos empreendedores.

Na educação, uma das principais iniciativas serão os complexos escolares da creche ao 9º ano do Ensino Fundamental. O objetivo, entre outras metas, ajudar os os pais que têm mais de um filho e levam as crianças para a escola. Com os complexos, irmãos poderão estudar no mesmo prédio/endereço, embora em classes diferentes, devidamente separadas por idade e série.

Para os professores, Ricardo Nicolau vai ampliar o uso do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), sempre ouvindo os docentes e garantindo o pagamento de 14º e 15º salários, com um percentual maior.

Na saúde, o planejamento contempla valorizar os servidores melhorando as condições de trabalho nas UBS e a meta de construir o primeiro Hospital Municipal para Cirurgias Eletivas em 180 dias. Com 150 leitos, o local terá capacidade para realizar até 1500 procedimentos por mês. Outras novidades serão os Centros de Atenção Integral à Saúde (Cais), Clínicas da Mulher e uma atenção efetiva à saúde do idoso.

“Com carinho e cuidado do seu prefeito, nós vamos poder voltar a crescer como cidade, ajudar uns aos outros e desenvolvermos uma grande Manaus. Juntos, vamos voltar a acreditar que é possível, sim, transformar a nossa cidade. A prefeitura pode e vai fazer muito mais”, afirmou Ricardo Nicolau.

“Quero render homenagens a Manaus que hoje comemora 351 anos, uma cidade acolhedora, com povo receptivo, caloroso e que merece ser valorizado. Me comprometo com os manauara e assumo o compromisso de, junto a Ricardo Nicolau, promover mudanças estruturantes na nossa cidade se tivermos a oportunidade de chegar à Prefeitura de Manaus”, completou o Dr. George Lins, médico uro-oncologista, candidato a vice-prefeito.

Crescendo nas pesquisas

Segundo todas as pesquisas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ricardo Nicolau é o candidato que mais cresce nas intenções de voto. O Ibope, um dos institutos mais respeitados da América Latina no segmento, a Perspectiva e a DMP/Tiradentes, duas das principais da Região Norte, apontam que Ricardo Nicolau está empatado tecnicamente em segundo lugar. Já o Instituto iMarketing, nos seus dois últimos levantamentos, coloca Ricardo Nicolau como o candidato que mais cresceu em engajamento nas redes sociais.

O candidato lidera a Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, que tem como candidato a vice-prefeito o médico uro-oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP). O grupo reúne cinco partidos (PSD, PP, Solidariedade, PSB e PDT) e possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

* Com informações da Assessoria de Imprensa