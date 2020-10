No horário eleitoral, Amazonino alerta para os efeitos da ‘pandemia econômica’

Redação AM POST

A “pandemia econômica” tem sido uma das preocupações do candidato da Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes. Os efeitos sociais e econômicos causados pela crise gerada pela Covid-19, em Manaus, serão abordados pelo candidato a prefeito, no programa do rádio e da TV, desta segunda-feira (19/10).

Amazonino Mendes diz que o novo coronavírus trouxe impacto não somente para a saúde, mas também afetou financeiramente as famílias atingidas pelo desemprego.

“Perdemos gente querida e ainda temos os efeitos da pandemia econômica. Muitas empresas morreram e adoeceram. Muitas ainda passam mal. Milhares de trabalhadores perderam sua renda. É urgente pensarmos num tratamento e todos os remédios disponíveis para a crise de emprego e renda que a pandemia causou”, comentou Amazonino.

Um dos “remédios” propostos por ele é a recriação do Banco da Gente, implantado por Amazonino entre 2009 e 2012, com linhas de crédito de R$ 15 milhões em fomento aos empreendedores de Manaus. “Quem perdeu a renda, tem pressa. Quem está com fome, tem muita pressa. Manaus tem pressa”, diz Amazonino no programa de TV.

O ex-governador destaca ainda no horário eleitoral que a rede de atenção básica será reconstruída, com o retorno de programas de sucesso, como as Carretas da Mulher e da Saúde. “Quem tem problema de saúde, também tem pressa. Por isso, essas serão as nossas prioridades: saúde, emprego e renda”, frisa.

O candidato a vice-prefeito, deputado Wilker Barreto (PODEMOS), disse que a união da população é importante neste momento para a recuperação da saúde e economia de Manaus.

“Reconstruir a economia é oferecer crédito ao empreendedor através do Banco da Gente. É facilitar ao jovem a conquista do primeiro emprego. Reconstruir a saúde, significa as Carretas da Mulher atendendo em mais bairros de Manaus. É garantir os exames e as consultas”, declarou Wilker.



Horário

Os horários de exibição dos programas da Coligação Juntos Podemos Mais são das 6h às 6h10 e das 11h às 11h10, no rádio. Os programas televisivos vão ao ar das 12h às 12h10, e das 19h30 às 19h40, horário Manaus.



* Com informações da Assessoria de Imprensa0