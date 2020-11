No horário político, Amazonino diz que seu adversário foge das denúncias sobre sua administração

Redação AM POST

No programa eleitoral do candidato a prefeito de Manaus pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, exibido nesta segunda-feira e nesta terça-feira (23 e 24/11), o alerta é sobre fake news e o fato de o adversário, David Almeida, usar a expressão de forma indevida, para fugir das denúncias que pesam sobre a administração dele (quatro meses como governador interino), nos órgãos de controle (Ministério Público Estadual e Ministério Público de Contas).

O programa destaca que em 40 anos de vida pública, Amazonino Mendes (PODEMOS) nunca se envolveu em escândalo de corrupção ou foi alvo de operações da Polícia Federal.

“Parece que assaltar a saúde pública virou moda no Amazonas. Olha, eu fui governador e prefeito de Manaus. Sabe quando você viu meu nome envolvido em superfaturamento de cirurgias e exames, como a gestão do meu adversário, de apenas quatro meses? Nunca!”, disse Amazonino Mendes.

Durante o programa, o candidato pede ao eleitor que observe atentamente o motivo pelo qual o seu adversário esconde o apoio político do governador Wilson Lima nas eleições. As imagens mostram o deputado estadual Ricardo Nicolau, em debate de TV no primeiro turno, acusando David Almeida de superfaturar exames e cirurgias, na sua gestão como governador, e de ter, nessa eleição, o apoio de Wilson Lima e da máquina pública.

A mesma denúncia foi feita pelo deputado Fausto Jr, presidente municipal do PRTB, ao anunciar a saída do seu partido do arco de aliança da campanha de David Almeida, por não concordar com o alinhamento ao governador Wilson Lima. “Para a minha lamentável surpresa, percebemos a entrada do grupo do Wilson Lima dentro da campanha do candidato David Almeida”, denunciou o deputado Fausto Jr na TV Assembleia, imagem exibida também no programa eleitoral de Amazonino Mendes.

O programa expõe a tática usada pelo adversário de desqualificar as investigações em andamento no Ministério Público do Estado (MPE), Tribunais de Justiça e de Contas, por atos suspeitos de corrupção, enquanto David comandava o governo do estado.

“Está complicado para David Almeida dizer que o superfaturamento de exames e cirurgias na sua gestão de governador é fake news. Na Justiça do Amazonas foi cancelado o contrato ilegal da gestão David Almeida, que está sendo investigado pelo MPE na operação Bilhete Premiado”, diz o candidato a vice na chapa de Amazonino, deputado Wilker Barreto (PODEMOS).

O acordo ilegal é referente à contratação de uma empresa de Minas Gerais, durante o governo do David Almeida, que receberia o valor de R$ 5 bilhões por um serviço jamais realizado. Quando Amazonino assumiu o governo em 2018, recorreu à Justiça do Amazonas, que considerou o contrato ilegal, impedindo o pagamento bilionário à Ezo Soluções Interativa.

O MPE, durante a operação Bilhete Premiado, viu indícios de crimes, como tráfico de influência, fraude e dispensa indevida de licitações na contratação, em 2017, pela Superintendência de Habitação do Amazonas (SUHAB), durante o governo de David Almeida.

Metas de governo

Durante o horário eleitoral, Amazonino destaca algumas das principais Metas de Governo lançadas por ele, como o Programa Renda Manaus, que colocará em execução imediata, caso seja eleito, com o auxílio financeiro de R$ 300 e duração até 2024, se estendendo a todos que deixarem de receber a ajuda emergencial do governo federal, que vai até o final do ano, e que estejam cadastrados no Programa Bolsa Família. Serão cerca de 137 mil pessoas beneficiadas em Manaus.

Também cita as metas previstas para a saúde, como ampliar a cobertura da atenção básica, com a construção de novas unidades de saúde e ampliação dos atendimentos em horário estendido, à noite e aos sábados. Amazonino vai também retomar com as Carretas da Mulher, oferecendo mamografia, ultrassonografia e preventivo.

Amazonino Mendes concorre à Prefeitura tendo como vice o presidente estadual do PODEMOS, deputado Wilker Barreto. Para acompanhar o candidato nas redes sociais, é só acessar: no Twitter (AmazoninoAM); no Facebook (AmazoninoAMendes); Instagram (amazoninomendes), YouTube (AmazoninoMendes) e pelo “Zap do Negão” (https://bit.ly/35DVMHM – 92.99304-1919).

