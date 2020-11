Parceria de David Almeida e Wilson Lima é revelada em áudio vazado: “governador já disse quem é o nosso candidato”

Redação AM POST

Após discursos negacionista, o apoio do governador Wilson Lima (PSC) a campanha do candidato à prefeitura de Manaus David Almeida (Avante) foi revelado em áudio vazado, que circula nas redes sociais, de uma reunião realizada, na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), nessa terça-feira (17).

De acordo com a gravação a titular da pasta, France Medeiros, anuncia aos funcionários que David é o candidato do governador e dá a entender que o emprego deles depende da vitória do candidato de Wilson Lima.

“É uma grande realização ver (a secretaria) de Direitos Humanos com as pastas ocupadas. Nós, que não somos efetivos, vivemos num processo em que hoje você está, amanhã não está mais. Quando assumi isso aqui, o currículo não pesou muito, e sim a questão política. Meu cargo é político. Por isso que me ausentei. Saí na semana passada, fui na campanha do vereador Jander Lobato, que foi apoiado pelo nosso grupo, pela (deputada e líder do Governo na Aleam) Joana (Darc), pelo deputado Saulo (Vianna), pelo governador”, diz a voz atribuída a France Medeiros.

“O governador já disse quem é o nosso candidato, que é o David Almeida. Hoje, fazemos parte disso. O projeto é David Almeida, quero deixar bem claro a todos. A orientação é David Almeida para prefeito de Manaus. Amanhã já vou participar de uma reunião com os dois”, teria afirmado a secretária na gravação.

Também foi revelado um ofício enviado na última sexta-feira (13) convocando a reunião registrado com a assinatura da secretária.

Veja documento:



Confira áudio: