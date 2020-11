Pesquisa do IDP aponta Amazonino com 43,8% e David com 39,6%

O ex-governador Amazonino Mendes (Podemos) lidera as opções de votos em Manaus com 43,8% das intenções de voto dos eleitores para o pleito deste domingo na capital. David Almeida (Avante) aparece com 39,6%. Os dados são da pesquisa realizada pelo INSTITUTO DIÁRIO DE PESQUISA (IDP) que ouviu 1,2 mil eleitores da capital em levantamento realizado em todas as zonas da cidade.

O estudo foi conduzido de modo que a margem de erro máxima seja de 2,83 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. O levantamento também aponta que só 0,3% não iria votar e 6,5% não sabe e não respondeu. Outros 5,9% iriam votar nulo e 2% em branco. Já a rejeição a David Almeida é de 24,9% e Amazonino Mendes apresentou 20,8%.

A pesquisa foi coordenada pelo professor, matemático e consultor estatístico Edmilson de Araújo Silva, do IDP e registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TER) sob o número 05362/2020.

Continua depois da Publicidade

A pesquisa foi domiciliar, sendo entrevistado um único eleitor por domicílio. Os entrevistados foram escolhidos através de sorteio, observada a estratificação realizada por zonas eleitorais e as quotas amostrais de sexo, idade e escolaridade, tendo todos iguais chances de fazer parte da amostra. O método de seleção amostral utilizado foi a amostragem aleatória estratificada para proporções.

De acordo com o coordenador da pesquisa, Edmilson de Araújo Silva, o candidato Amazonino Mendes avançou na reta final do processo eleitoral e mudou a tendência de intenção de votos, conforme apontam os dados coletados com os 1,2 mil eleitores, em todas as zonas da cidade.

Fonte: AD24AM