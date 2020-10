Pesquisa Pontual desta quinta-feira mostra que Amazonino vence no primeiro e no segundo turno

Redação AM POST

A 24 dias da eleição, o cenário de segundo turno em Manaus está praticamente definido entre Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante). Pesquisa Pontual divulgada nesta quinta-feira (22/10), com exclusividade pelo Portal O Poder, mostra a liderança de Amazonino, com 32,1%, mais que o dobro de David, que recebeu 14% das intenções de votos.

O Instituto Pontual testou o cenário de segundo turno entre Amazonino e David e o ex-governador do Amazonas sai vitorioso com 42,9% das intenções de voto contra 33,8% do adversário. Os indecisos são 6,0% e os que votaram branco e nulo, 17,3%.

A Pontual entrevistou 1066 eleitores em todas as zonas de Manaus entre os dias 15 e 21 deste mês. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-07057/2020 e tem margem de erro de 3% para mais ou para menos e intervalo de confiança de 5%.

Em terceiro lugar e com metade dos votos de David aparece José Ricardo (PT), com 7,1%, seguido de Ricardo Nicolau (PSD), com 6,7%, Alberto Neto (Republicanos), com 6,3%, Alfredo Nascimento (PL), com 4,9% e Coronel Menezes (Patriota), com 4,4%.

Nas últimas posições, praticamente sem pontuar, aparecem os candidatos Romero Reis (Novo), com 0,9%; Chico Preto (DC), com 0,7%; Marcelo Amil (PCdoB), com 0,3% e, Gilberto Vasconcelos (PSTU), com 0,1%. Os indecisos somaram 9,0% e os brancos e nulos, 13,5%.

* Com informações da assessoria de imprensa