“Pit Stop do Negão” acontece nas zonas Leste e Centro-Oeste de Manaus, neste sábado

Os apoiadores do candidato Amazonino Mendes (PODEMOS) poderão adesivar os carros neste sábado (10), das 9h às 12h, em mais uma edição do “Pit Stop do Negão”. A ação acontecerá em dois pontos, simultaneamente, nas zonas Leste e Centro-Oeste de Manaus.

A Coligação “Juntos Podemos Mais” realiza a ação em estilo drive thru, formato que segue as recomendações dos órgãos de saúde para evitar aglomeração, como prevenção à Covid-19.

O pit stop será na Avenida do Samba, em frente ao galpão da Escola de Samba Vitória Régia, no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste, e na esquina das avenidas Itaúba com Mirra, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Conforme a coordenação do “Pit Stop do Negão”, por conta da pandemia, o motorista não precisará sair do veículo. A adesivagem deve acontecer em, no máximo, dois minutos por cada carro.

A partir das 12h até às 17h, o adesivaço segue na sede do Comitê do PODEMOS, na rua Selma Acyole, conjunto Jardim Espanha II, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, próximo ao Colégio Laviniense.

O ex-governador Amazonino Mendes disputa a eleição ao lado do presidente estadual do PODEMOS, deputado Wilker Barreto, o seu vice na chapa puro sangue. Em todas as pesquisas registradas na Justiça Eleitoral, Amazonino lidera nas intenções de votos, no primeiro e segundo turnos.

Para acompanhar o candidato Amazonino Mendes nas redes sociais, é só acessar: no Twitter (AmazoninoAM); no Facebook (AmazoninoAMendes); Instagram (amazoninomendes), YouTube (AmazoninoMendes) e pelo “Zap do Negão” (https://bit.ly/35DVMHM – 92.99304-1919).