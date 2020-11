Polo Digital vai incentivar implantação de empresas de tecnologia em Manaus, planeja Ricardo Nicolau

Redação AM POST

O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), planeja implantar o Polo Digital a partir do ano que vem. Será um parque tecnológico instalado em Manaus com o objetivo de incentivar a economia local por meio de inovação e tecnologia. O projeto contará com a participação do poder público, da iniciativa privada e da academia cientifica para o seu desenvolvimento.

“É um programa que nunca saiu do papel e que nós vamos desenvolver para transformá-lo em realidade. Com ele, serão oferecidos cursos de capacitação tecnológica, além da realização investimentos na área de empreendedorismo por meio de incentivos às incubadoras, gerando empregos aos jovens”, explicou Ricardo Nicolau.

A iniciativa privada receberá incentivos fiscais para ser responsável pela manutenção de toda a área do Polo Digital. O objetivo é que sejam desenvolvidos programas e aplicativos voltados à indústria local. “Com a instalação do Porto Digital de Manaus, nossa cidade se tornará uma das principais referências nas áreas de tecnologia e inovação do país”, destacou Ricardo Nicolau.

O resultado das pesquisas eleitorais que apontam Ricardo Nicolau como o candidato que mais cresce desde o início da eleição, já empatado tecnicamente em segundo lugar, uniu todos os adversários na reta final de campanha. Baixarias e ataques pessoais contra Ricardo Nicolau e sua família substituíram a discussão de propostas e o debate sobre projetos para Manaus.

“As pessoas estão cansadas desta política dos velhos caciques. Manaus tem sido governada pelas mesmas pessoas há 40 anos. Ouvindo as pessoas e construindo projetos, iremos vencer a eleição e dar um novo destino para Manaus”, afirmou Ricardo Nicolau.

Perto do segundo turno

Segundo todas as pesquisas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ricardo Nicolau é o candidato que mais cresce nas intenções de voto. O Ibope, um dos institutos mais respeitados da América Latina no segmento, a Perspectiva e a DMP/Tiradentes, duas das principais da Região Norte, apontam que Ricardo Nicolau está empatado tecnicamente em segundo lugar. Já o Instituto iMarketing, em recentes levantamentos, coloca Ricardo Nicolau como um dos candidatos que mais cresceu em engajamento nas redes sociais.

O candidato lidera a Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, que tem como candidato a vice-prefeito o médico uro-oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP). O grupo reúne cinco partidos (PSD, PP, Solidariedade, PSB e PDT) e possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.