Posse de eleitos terá restrições na CMM devido a pandemia

A posse do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), vice-prefeito eleito Marcos Rotta (DEM), e dos 41 vereadores eleitos e reeleitos no pleito deste ano será realizada no Plenário Adriano Jorge da Câmara Municipal de Manaus (CMM), no dia 1° de janeiro às 14h. O evento que estava marcado para ocorrer no Teatro Amazonas, será restrito apenas aos empossados que poderão levar apenas um convidado. As autoridades convidadas participarão da solenidade de forma virtual.

As mudanças no local e a restrição no acesso foram decidas entre David Almeida e o atual presidente da CMM, Joelson Silva (Patriota).

“Precisamos contar com a compreensão e empenho de todos. Seguimos em um momento atípico em todo o mundo, muitas vidas ceifadas, muita dor nas famílias que perderam seus entes queridos ou estão com algum enfermo. A posse será de forma híbrida, com a participação restrita aos vereadores e um convidado de cada, mas cumprirá seu objetivo de ser”, justificou Joelson

“O momento é de zelar pela segurança e saúde de todos. É claro que gostaríamos de comemorar de outra forma, mas isso não é possível e como cidadão, acima de tudo, me coloco a disposição para fazer o que é correto. Como autoridade, não medirei esforços para proteger nossa população”, destacou David.

O evento será transmitido oficialmente pela TV Câmara Canal 6.3, Rádio Câmara Manaus 105.5 FM, YouTube e Facebook da Câmara Municipal de Manaus, Aplicativo Mano e pelas redes sociais oficiais do prefeito eleito.

Entrega da chave

Após a cerimônia de posse, Almeida deve seguir para a sede da prefeitura de Manaus, no bairro Compensa, Zona Oeste, para receber a Chave da Cidade, do atual prefeito Arthur Neto (PSDB).

Eleição Mesa Diretora

Logo depois da solenidade, os vereadores devem eleger a nova Mesa Diretora da Casa Legislativa, para o biênio 2021/2022.