“Posso estar ao mesmo em todos os cantos de Manaus”, diz Amazonino sobre ferramentas online

Redação AM POST

Os eleitores terão a oportunidade, neste sábado (14/11), às 18h, de bater um papo virtual com o candidato a prefeito de Manaus pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, durante a live “AMA com você”. A transmissão será ao vivo, pelas redes sociais do candidato – no Instagram, Facebook e YouTube.

Cada vez mais conectado, “Negão” tem aproveitado as ferramentas online para conversar com o eleitor, ouvir os problemas enfrentados nos bairros de Manaus e apresentar as propostas do seu Plano de Governo.

Continua depois da Publicidade

“Nada melhor do que ouvir diretamente de quem sente na pele ‘onde o calo aperta’. Pela internet, posso estar ao mesmo em todos os cantos de Manaus, recebendo as sugestões da população, de forma a construir uma gestão participativa. Tenho dito em todas as reuniões que realizei ao longo do primeiro turno, que a minha administração vai ter a participação direta do povo”, disse.

Durante todo o primeiro turno, Amazonino realizou reuniões por videoconferência com lideranças comunitárias, políticas e entidades de classe. Nos bairros, os eleitores tiveram a oportunidade de perguntar sobre os mais variados temas diretamente ao candidato, numa espécie de plenária popular.

Amazonino também percorreu os bairros de Manaus, conversando pessoalmente com os moradores, adotando, em todas as ações, as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde e pela Justiça Eleitoral, para prevenção à Covid-19, doença que já vitimou milhares de pessoas no estado.

Continua depois da Publicidade

Para assistir a live do “Negão 19”, basta acessar as redes sociais de Amazonino no Facebook (AmazoninoAMendes), Instagram (amazoninomendes) e YouTube (AmazoninoMendes).