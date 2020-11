“Posso ser Matusalém, mas não vou ser bandido”, diz Amazonino Mendes

Redação AM POST

Amazonino Mendes (PODEMOS), candidato a prefeito de Manaus pela Coligação Juntos Podemos Mais, disse que o processo eleitoral deve ser encarado com responsabilidade e com muita reflexão sobre as propostas apresentadas e sobre o perfil de cada um dos candidatos. Ao comentar sobre escândalos na saúde, ele afirmou que desviar recursos é um crime “brutal” e que coloca em risco a vida de centenas de pessoas.

A declaração foi dada em videoconferência realizada na noite da última quarta-feira (04/11), com os moradores do conjunto João Paulo 2 e lideranças da zona norte. Um dos temas abordados na reunião foram os escândalos que acontecem no setor.

“Imaginem o crime brutal que é o administrador público desviar dinheiro da saúde pública. São vidas que poderiam ser salvas”, afirmou o candidato, que foi governador por quatro vezes e prefeito por três mandatos, sem condenação na Justiça e com todas as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

“Posso ser Matusalém, mas não vou ser bandido!”, destacou Amazonino, brincando com a própria idade e fazendo referência ao personagem bíblico que teria vivido 969 anos. Ele lamentou os escândalos na saúde e o colapso do sistema, no pico da pandemia em Manaus. E disse que o cidadão, que depende do sistema público de saúde, é o principal atingido.

“Muita gente encara o processo eleitoral como uma forma de se aproveitar. E, veja bem, a coisa é séria, gravíssima. É desvio de dinheiro público, dinheiro que poderia salvar vidas”, reforçou.

Ampliação da rede

Amazonino reiterou o compromisso de, no âmbito do município, ampliar a rede de básica de saúde, com a construção de novas unidades em tamanho ampliado e com reforço de equipe e equipamentos. Também citou a instalação de laboratórios em áreas estratégicas, ampliando a capacidade de realização de exames clínicos.

Na educação, destacou a construção de Escolas de Tempo Integral, com alimentação para aos alunos e prática de esportes. “Penso que é a melhor alternativa, para que a mãe e o pai possam trabalhar tranquilos, sabendo que os filhos estão sendo bem tratados e em segurança”, frisou, citando ainda a implantação do Programa Bolsa Infantil, para ampliação da oferta de creches, por meio de convênios com instituições e entidades.

A dona de casa Meire Jane foi uma das pessoas a falar sobre os problemas da comunidade, durante a reunião. “Eu voto em Amazonino há muitos anos e sei do compromisso dele com o nosso povo. Acredito nele e sei que somente o Amazonino será capaz de fazer as obras necessárias para a cidade. Eu tenho certeza que ele fará muito mais pela gente. Só o ‘Negão’ sabe fazer”, avaliou.