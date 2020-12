Posto de combustível de Diego Afonso foi contratado por ele e outros candidatos para prestar serviços em campanhas, aponta matéria do O Globo

Redação AM POST

Uma reportagem do jornal ‘O Globo’ sobre políticos que receberam verba de campanha — diretamente ou por meio de suas empresas — para prestar serviços nas eleições deste ano, mencionou o vereador reeleito de Manaus, Diego Afonso (PSL), que é dono de um posto de gasolina e conseguiu R$ 48,2 mil de quatro candidatos mas parte desse valor — R$ 16,2 mil — foi paga por ele mesmo.

De acordo com a reportagem além desse valor o parlamentar também gastou R$ 4,5 mil em outra filial da sua empresa, totalizando R$ 20,7 mil. Outros dois vereadores que concorriam à reeleição gastaram R$ 18 mil e R$ 12 mil no posto do vereador de Manaus.

Diego Afonso recebeu R$336.024,18 em doação para sua campanha nas eleições deste ano, conforme dados do site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), DivulgaCand. O partido dele investiu R$ 107 mil e R$ 46 mil foi doado por sua sócia Dessana Roberto Afonso.

Ainda segundo o DivulgaCand o parlamnetar declarou em bens para a Justiça Eleitoral patrimônio de R$2.467.721,74.

Procurado, Afonso disse, em nota, que os gastos foram feitos dentro da lei e serão comprovados na prestação de contas.

O advogado eleitoral Marcellus Ferreira Pinto explica que a lei não proíbe candidatos de contratarem a própria empresa, mas afirma que, nesses casos, a Justiça Eleitoral precisa fazer uma fiscalização “com muito critério”.