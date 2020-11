Prefeito Arthur Neto revela voto em Amazonino no segundo turno

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, votou por volta das 10h deste domingo, 29/11, no 2º turno das Eleições Municipais 2020, no Colégio Amazonense Dom Pedro II, o Estadual, Centro. Após a votação, ele comentou sobre a expectativa em relação ao novo prefeito, além de fazer um rápido balanço de seus 8 anos de gestão à frente da Prefeitura de Manaus.

“A eleição é uma festa da democracia. O país hoje é regido por instituições democráticas que tem passado por várias crises e tem mostrado a vitalidade do nosso regime democrático”, observou o prefeito que estava acompanhado da primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, que também votou no mesmo colégio eleitoral.

Ele declarou que Amazonino Mendes (Podemos) é seu candidato. “Vou votar no Amazonino Mendes porque prezo pela experiência e ele é o mais preparado. Eu não fiquei feliz com o outro candidato, mas dou meus pêsames à mãe dele e ao momento que ele está passando. Espero que o próximo prefeito possa seguir com o trabalho que é feito na atual administração”, disse Arthur.

Na ocasião, Arthur Neto também destacou esperar que o novo chefe do Executivo municipal dê continuidade às melhorias que vem sendo realizadas em Manaus. “Minha expectativa é a de que o novo prefeito continue as obras de melhoria da cidade, por haver muitos projetos bons, por estarmos com uma boa organização fiscal, dinheiro em caixa e obras em andamento”, declarou.

Indagado sobre o processo de transição, Arthur informou que irá marcar a data para começar os trabalhos. Segundo ele, uma equipe experiente já está pronta para atuar e terá como objetivo passar o maior número de dados e informações possíveis, além de ser o mais transparente com a nova gestão que chega para administrar Manaus.

O prefeito também fez um rápido balanço de seus oito anos à frente da Prefeitura de Manaus e salientou que as obras de mobilidade urbana, paisagismo e urbanismo transformaram Manaus, chamando a atenção para os complexos viários Ministro Roberto Campos (avenida Constantino Nery) e Professora Isabel Victória (em frente ao conjunto Manoa).

“Manaus mudou muito, não tinha o vigor que tem hoje”, avaliou o prefeito, que após a votação seguiu para conferir algumas obras na cidade, como tem feito na rotina.

Serviços

Assim como no 1º turno, a Prefeitura de Manaus realizou um planejamento especial para este domingo nas áreas de transporte, trânsito e limpeza, garantindo a normalidade dos serviços aos eleitores manauaras.

Um total de 973 veículos do transporte coletivo está operando, com gratuidade, no horário das 4h às 20h, garantida neste pleito, pela Lei nº 2.703, regulamentada pelo Decreto nº 4.940, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), nº 4.965.

Aproximadamente 340 agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão nas ruas, desde às 5h, para monitorar a circulação de veículos e pedestres, assegurando assim a fluidez nas ruas e avenidas da cidade e a segurança aos eleitores aos seus locais de votação.

Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) estão a postos também no Centro e também em grandes vias da cidade, garantindo o serviço, a exemplo dos pleitos anteriores nesta gestão municipal.