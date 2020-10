Prefeitura ON: Amazonino vai adotar videoconferência na gestão para diálogo com comunidades

O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes (PODEMOS), disse que, além da presença física nos bairros, irá adotar, se for eleito, o sistema de conferência virtual, para discutir os problemas e as soluções para a cidade com as comunidades, de forma ágil e transparente.

A informação foi dada a lideranças do bairro Parque São Pedro, zona oeste, em conversa realizada por videoconferência, ferramenta que o candidato tem adotado muito fortemente na campanha, seguindo as orientações das autoridades de saúde e da Justiça Eleitoral, de prevenção à Covid-19.

“Esse sistema que estamos adotando por conta da pandemia tem se mostrado muito eficiente e ágil como ferramenta para aproximar as pessoas, abrir canais de diálogo às comunidades. Fica fácil para a gente conversar, se entender e se informar”, disse Amazonino.

Durante a reunião, Amazonino convidou os moradores a apresentarem qualquer tema para discussão e para que pudesse apresentar suas ideias sobre as questões colocadas, transformando o encontro em uma plenária.

Uma das questões colocadas foi a falta d’água, problema que aflige os moradores do Parque São Pedro e comunidade Parque Solimões. “É impossível vocês viverem sem água. As consequências são horríveis e danosas para a saúde. É um dever, uma obrigação do gestor público fazer melhorias. E, apesar da competência de fiscalização do serviço ser do governo, quem vai fazer as melhorias sou eu, e não há quem me impeça de fazer. É nossa obrigação enquanto administrador fazer com que o serviço funcione”, afirmou Amazonino.

Outro ponto abordado no encontro foi a reativação da creche do bairro Parque São Pedro, que hoje está abandonada. “Vou mandar fazer um levantamento, ver o que foi danificado, levantar todas as informações e tomar providências na Prefeitura”, frisou Amazonino.

Voto de confiança

A vendedora autônoma Carla Rodrigues Pereira, 19, disse a Amazonino que vai votar pela primeira vez nesta eleição e que decidiu apoiá-lo, levando em conta o legado que já deixou no estado. “Sei que ele fez vários programas, construiu hospitais, casonas de saúde e criou a UEA. Eu peço aos jovens que pesquisem bem sobre os seus candidatos e digo que o Amazonino é um bom nome por tudo que já fez na vida pública”, declarou, durante a reunião.

Amazonino Mendes, que disputa a eleição ao lado do deputado estadual Wilker Barreto (PODEMOS), como vice, reafirmou o compromisso de, caso eleito, colocar em prática uma gestão pública pautada na transparência e eficiência, desburocratizar e aproximar os serviços públicos do cidadão e criar mecanismos de controle na aplicação dos recursos.

