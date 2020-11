Programa eleitoral exibe prova de desequilíbrio emocional e ameaças de David Almeida, após debate

Redação AM POST

A Coligação Juntos Podemos Mais, que tem como candidato a prefeito de Manaus Amazonino Mendes, apresentou, durante o programa eleitoral desta quinta-feira (26/11), áudios que mostram o desequilíbrio emocional do adversário David Almeida, ao final do debate na TV Norte Amazonas, realizado na última quarta-feira (25/11). A coligação repudiou os ataques feitos por David a Amazonino e as ameaças de agressão física ao coordenador de comunicação da campanha do “Negão”, Marcos Martinelli.

Incomodado ao ser questionado durante todo o debate sobre o apoio que recebe do governador Wilson Lima à sua campanha, David Almeida esperou acabar o debate e partiu para cima de Amazonino, por trás das câmeras, dirigindo ofensas, que foram testemunhadas pelas pessoas presentes no local. “Tu prejudicou o debate todinho, seu vagabundo”, disse o candidato dirigindo-se a Amazonino, em registro mostrado no programa eleitoral.

Continua depois da Publicidade

Os trechos seguintes, também exibidos no programa, mostram David Almeida completamente transtornado, ameaçando de agressão física o coordenador de comunicação da campanha de Amazonino. “Tu vai pegar porrada de mim, porra. Eu vou te bater. Use isso contra mim Martinelli para ver se tu sai daqui, seu vagabundo. Se tu usar isso contra mim, eu vou te arrebentar rapaz”, ameaçou David Almeida completamente transtornado.

Amazonino se mostrou surpreso com a atitude e disse que durante toda a sua vida política nunca tinha visto uma cena lamentável como aquela, de falta de postura a uma pessoa que disputa o cargo de prefeito de Manaus.

“Durante todos os meus anos de vivência e experiência política, nunca vi o que aconteceu neste debate. Podemos aceitar? É com vocês”, questionou o candidato do PODEMOS.

Continua depois da Publicidade

Preconceito

O programa eleitoral mostrou também o preconceito e a maldade contra os idosos. A coligação reiterou, durante o programa de cinco minutos, que os idosos merecem ocupar os lugares que bem entenderem, pois estão no ápice da capacidade intelectual e de experiência. Uma referência ao candidato Amazonino Mendes, que tem 81 anos, e é constantemente atacado pela sua idade.

O programa também convoca os mais de 158 mil idosos aptos a votar em Manaus para comparecerem às urnas no domingo (29/11), dia da eleição, para mostrar aos preconceituosos que são importantes na sociedade a que eles pertencem e ajudaram a construir.

* Com informações da assessoria de imprensa