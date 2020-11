Projeto ‘Agro Manaus’ vai reduzir preço dos alimentos

Redação AM POST

O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), anunciou o Plano Municipal de Produção Rural, o Agro Manaus, que vai dar título de posse da sua terra, crédito, apoio técnico para ampliar e otimizar a produção, além de ajuda para transportar a produção. O objetivo é reduzir o preço dos alimentos da cesta básica em Manaus, uma das mais caras do Brasil.

“Através do Agro Manaus, vamos criar uma rede de marcadinhos com até 50 itens. Eles serão abertos nas áreas mais carentes de Manaus. A Cesta Popular será administrada pela prefeitura, que vai comprar produtos diretamente do produtor e vender com preço mais barato para as pessoas. Vai integrar o produtor rural à economia urbana, gerar renda, desenvolvimento, e ajudar a reduzir o custo da cesta básica, que é um dos mais altos do País”, explicou Ricardo Nicolau.

A primeira ação do Plano Municipal de Produção Rural, o Agro Manaus, será promover a regularização fundiária. “Vamos dar ao produtor o documento de posse da terra, para que ele possa ter segurança para trabalhar. Em seguida, vamos dar as condições que ele precisa para produzir mais e melhor. Nosso compromisso é fazer com que a zona rural tenha um olhar diferenciado, trazendo serviços públicos de qualidade. A zona rural tem um grande potencial”, destacou Ricardo Nicolau.

Candidato que mais cresce é o mais atacado

Depois da divulgação das últimas pesquisas, que confirmaram o crescimento de Ricardo Nicolau, em empate técnico com o segundo colocado e muito perto do segundo turno, o candidato passou a ser alvo de ações judiciais e de vídeos espalhados pelas redes sociais e aplicativos de conversas. O desespero uniu os adversários e agora todos atacam Ricardo Nicolau, através de notícias falsas, as chamadas Fake News, compartilhadas por vídeos e textos no WhatsApp e nas redes sociais.

Perto do segundo turno

Segundo todas as pesquisas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ricardo Nicolau é o candidato que mais cresce nas intenções de voto. O Ibope, um dos institutos mais respeitados da América Latina no segmento, a Perspectiva e a DMP/Tiradentes, duas das principais da Região Norte, apontam que Ricardo Nicolau está empatado tecnicamente em segundo lugar. Já o Instituto iMarketing, em recentes levantamentos, coloca Ricardo Nicolau como um dos candidatos que mais cresceu em engajamento nas redes sociais.

O candidato lidera a Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, que tem como candidato a vice-prefeito o médico uro-oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP). O grupo reúne cinco partidos (PSD, PP, Solidariedade, PSB e PDT) e possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.