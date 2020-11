Ricardo Nicolau apresenta projeto de inclusão social PAC D para Pessoas com Deficiência

Redação AM POST

O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), apresentou a criação do PAC D, o Pronto Atendimento ao Cidadão – Pessoas com Deficiência. Encaixam-se neste perfil pessoas que possuem limitações permanentes (como deficiência visual, auditiva, física ou intelectual). O objetivo é centralizar os serviços oferecidos pelo PAC com o propósito de inclusão para PcDs. Além do PAC D, Ricardo Nicolau planeja criar a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com orçamento ampliado, para fiscalizar direitos como o dos passageiros cadeirantes que enfrentam dificuldades para fazer os ônibus pararem.

“O PAC D vai concentrar, simplificar e agilizar o atendimento dos serviços públicos às Pessoas com Deficiência. Temos cerca de 500 mil em Manaus e que precisam de acesso rápido para a emissão de laudos e documentos necessários para receber os benefícios que têm direito”, explicou Ricardo Nicolau, que tem como candidato a vice-prefeito o médico uro-oncologista Dr. George Lins (PP).

Sobre a Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Ricardo Nicolau assegura que a prefeitura já tem orçamento para isso. “No ano passado, a prefeitura gastou R$ 131 milhões em propaganda. Quanto foi gasto para as pessoas com deficiência? Muito pouco. No combate às drogas? Zero. No incentivo à micro e pequena empresa? Zero. Nossa secretaria vai ter orçamento. Não é pra fazer de conta. O orçamento da Secretaria de Estado era de R$ 8 milhões ao ano. Fechei o compromisso, teremos R$ 50 milhões para as pessoas com deficiência. Não é o suficiente, mas é um grande início”, anunciou.

“Não é um compromisso político, é um compromisso de vida. Teremos uma secretaria municipal para as pessoas com deficiência, e será com pessoas que conhecem da área. Ela não será cabide de emprego, ela terá recursos para poder contribuir com a causa. Ninguém sabe mais do que quem vive”, completou Ricardo Nicolau.

O que mais cresce é o mais atacado

Depois da divulgação das últimas pesquisas, que atestaram o crescimento de Ricardo Nicolau, em empate técnico com o segundo colocado e muito perto do segundo turno, o candidato passou a ser alvo de ações judiciais e de vídeos espalhados pelas redes sociais e aplicativos de conversas. O desespero uniu os adversários e agora todos atacam Ricardo Nicolau, através de notícias falsas, as chamadas Fake News, compartilhadas por vídeos e textos no WhatsApp e nas redes sociais.

Perto do segundo turno

Segundo todas as pesquisas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ricardo Nicolau é o candidato que mais cresce nas intenções de voto. O Ibope, um dos institutos mais respeitados da América Latina no segmento, a Perspectiva e a DMP/Tiradentes, duas das principais da Região Norte, apontam que Ricardo Nicolau está empatado tecnicamente em segundo lugar. Já o Instituto iMarketing, em recentes levantamentos, coloca Ricardo Nicolau como o candidato que mais cresceu em engajamento nas redes sociais.