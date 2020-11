Ricardo Nicolau confronta David Almeida em debate: “Você é apoiado pelo Wilson Lima”

Redação AM POST

Os candidatos a prefeito de Manaus Ricardo Nicolau (PSD) e David Almeida (Avante) trocaram acusações durante debate na TV Norte Amazonas-SBT, no fim da manhã desta sexta-feira (6).

A discussão teve início quando Nicolau questionou o Almeida sobre a autoria dos programas Fila Zero e o Plano Emergencial da Saúde, apresentados na campanha eleitoral de David.

“O Fila Zero foi uma ideia do prefeito Doria. Você me deu a sugestão, me ajudou, reconheço, só que você tenta, em tudo o que faz, puxar para si tudo o que não é seu”, respondeu o candidato do Avante

Ricardo Nicolau retrucou dizendo porque decidiu se afastar de David Almeida, de quem foi aliado no período em que este assumiu o governo interino do Amazonas, em 2017.

“Eu me afastei de você por causa dos escândalos do governo”, disparou Nicolau. “Você é apoiado pelo Wilson Lima, pela estrutura da Seduc”, completou.

David rebateu com mais acusações. “A eleição desse candidato é algo para livrar alguém que cometeu ilícitos na Saúde”, disse.