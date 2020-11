Ricardo Nicolau continua crescendo e está mais perto do segundo turno, aponta nova pesquisa

Redação AM POST

A empresa Perspectiva divulgou pesquisa eleitoral na manhã desta quarta-feira (4) e confirmou que Ricardo Nicolau continua sendo o candidato a prefeito de Manaus que mais cresce nas intenções de voto. Em uma semana, quando aconteceu a última pesquisa até a de hoje, foi mais 1,2% de crescimento. Nenhum outro candidato aumentou tanto. Amazonino, o líder, caiu mais uma vez. David Almeida está empatado tecnicamente com Ricardo Nicolau na margem de erro, com uma variação de 0,3%.

O resultado da pesquisa assusta os adversários porque Ricardo Nicolau foi o candidato mais atacado nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, e ainda assim segue mais próximo do segundo turno.

Continua depois da Publicidade

“A eleição está muito clara. Do outro lado, os velhos caciques e seus candidatos fazendo uma campanha suja, financiando ataques e mentiras em grupos de WhatsApp. As pessoas estão cansadas desta política velha e querem alguém que apresente propostas e projetos claros para Manaus. Nossa candidatura, ao lado do dr. George Lins, representa esta independência”, destacou Ricardo Nicolau.

Avaliando a rejeição, importante critério no segundo turno, Amazonino Mendes e Alfredo Nascimento são os mais rejeitados. Com apenas 3,3% de rejeição, Ricardo Nicolau vê fortalecida sua candidatura num eventual segundo turno. Tanto que na simulação contra Amazonino Mendes acontece um empate técnico, com variação de menos de 1%, sendo que a margem de erro da pesquisa é de 3,1%, para mais ou para menos.

“É muito difícil um político que tenha 20 anos de vida pública e tenha uma das menores rejeições, como é o nosso caso. Fico feliz que as pessoas tenham conhecido e gostado dos nossos projetos. Manaus tem mostrado que quer mudanças de verdade. Isso significa mudar a gestão, a atitude e a forma de governar. É Manaus voltando a acreditar”, concluiu Ricardo Nicolau.

Continua depois da Publicidade

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira está registrada no TSE sob o número AM-08818/2020. Foram feitas mil e uma entrevistas em Manaus de 30 de outubro a 1º de novembro. O grau de confiabilidade é de 95%, o que significa dizer que se fossem feitas 100 entrevistas com a mesma metodologia, 95 estariam dentro da margem de erro prevista.