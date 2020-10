Ricardo Nicolau firma compromisso em cartório com funcionários públicos

Redação AM POST

O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), registrou em cartório uma Carta Compromisso ao Funcionário Público municipal. No documento, lavrado na manhã desta quarta-feira, 28, num cartório na zona centro-sul da capital amazonense, Ricardo Nicolau e seu candidato a vice, Dr. George Lins (PP), apresentam ações para revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações e melhorias na ManausMed, Manausprev, habitação e trabalho.

Entre os compromissos está a reestruturação da cobertura do plano de saúde, hoje realizada pela Manausmed. O objetivo é cumprir as exigências da Lei 9.656/1998, que versa sobre as obrigações dos planos de saúde e seguir o que determina a Agência Nacional de Saúde (ANS). “É inviável para o funcionário público ter que aguardar meses para a realização de um exame e o problema da falta de atendimento adequando quando mais se necessita”, destacou Ricardo Nicolau.

Continua depois da Publicidade

Para a previdência, Ricardo Nicolau se comprometeu em garantir a estabilidade financeira da Manausprev e equiparar o valor recebido pelos aposentados. “É possível ter uma previdência sadia e que garanta a subsistência do funcionário público em idade avançada”, ressaltou.

Outra compromisso de Ricardo Nicolau é sobre a revisão de salários a partir dos cargos e categorias. Serão incluídos acréscimos considerando os índices de inflação (para que os salários não seja depreciados pelos seguidos aumentos de preço) e produtividade, para motivar ainda mais os servidores. “Nosso compromisso é implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações para diferentes segmentos e categorias como saúde, educação, segurança e administração”, exemplificou, se comprometendo ainda a aumentar o valor do auxílio alimentação para acompanhar a alta dos alimentos.

Ricardo Nicolau firmou o compromisso também na área habitacional, para viabilizar moradias. “Vamos ampliar a oferta de conjuntos habitacionais como o Cidadão Manauara, que poderá suprir a demanda de moradia para o funcionalismo”, explicou.

Continua depois da Publicidade

O que mais cresce é o mais atacado

Depois da divulgação das últimas pesquisas, que atestaram o crescimento de Ricardo Nicolau, em empate técnico com o segundo colocado e muito perto do segundo turno, o candidato passou a ser alvo de ações judiciais e de vídeos espalhados pelas redes sociais e aplicativos de conversas. O desespero uniu os adversários e agora todos atacam Ricardo Nicolau, através de notícias falsas, as chamadas Fake News, compartilhadas por vídeos e textos no WhatsApp e nas redes sociais.

Perto do segundo turno

Continua depois da Publicidade

Segundo todas as pesquisas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ricardo Nicolau é o candidato que mais cresce nas intenções de voto. O Ibope, um dos institutos mais respeitados da América Latina no segmento, a Perspectiva e a DMP/Tiradentes, duas das principais da Região Norte, apontam que Ricardo Nicolau está empatado tecnicamente em segundo lugar. Já o Instituto iMarketing, em recentes levantamentos, coloca Ricardo Nicolau como o candidato que mais cresceu em engajamento nas redes sociais.

O candidato lidera a Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, que tem como candidato a vice-prefeito o médico uro-oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP). O grupo reúne cinco partidos (PSD, PP, Solidariedade, PSB e PDT) e possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

* Com informações da Assessoria de Imprensa