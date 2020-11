“Sou velho, mas não sou ladrão”, dispara Amazonino ao rechaçar ataques de adversários

Redação AM POST

O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, dedicou a manhã deste sábado (14/11), véspera da eleição, para agradecer o trabalho dos correligionários e apoiadores da sua campanha, em encontro realizado em uma casa de eventos, no bairro Tarumã, zona oeste. Nessa reta final de primeiro turno e liderando todas as pesquisas de intenção de votos, Amazonino (PODEMOS) deu o seu recado à equipe: “Vocês podem bater no peito e ter o prazer de dizer meu candidato é limpo, não tem nada contra ele”, afirmou.

Amazonino rechaçou os ataques disparados pelos adversários de campanha por conta da sua idade, 80 anos. “Depois de 40 anos de vida pública, a única coisa que me acusam é de ser velho. Sou velho, mas não sou ladrão. Nunca comprometi os meus governos. Deixei um legado honroso e positivo na minha vida pública”, declarou Amazonino, que participou do evento ao lado do candidato a vice na chapa, deputado estadual Wilker Barreto (PODEMOS), do presidente estadual do MDB, senador Eduardo Braga (MDB), e do presidente municipal do Cidadania, Jesus Alves.

Também estavam presentes os deputados estaduais Dermilson Chagas (PODEMOS) e Adjuto Afonso (PDT) e os vereadores Diego Afonso (PSL) e Roberto Sabino (PODEMOS).

Amazonino agradeceu o empenho de todos. “Muito obrigado a todos que me ajudaram, aos partidos, a vocês, meus amigos e amigas, muitas vezes anônimos, mas de muita batalha”, disse ele. O candidato afirmou que, se eleito, fará a melhor administração de todos os tempos na Prefeitura de Manaus.

“Ao longo dessa campanha diferente, feita debaixo do medo provocado por uma doença maléfica, vocês vieram regar o meu coração. Vamos fazer um exemplo de administração por Manaus, porque eu sei fazer, eu tenho experiência. Eu não vou entrar lá para aprender. Eu vou entrar lá para continuar fazendo o legado do qual me orgulho muito. Um legado positivo ao meu povo”, frisou.

Amazonino pediu também aos correligionários que alertem as pessoas sobre candidatos que já deixaram bem claro em acusações mútuas em debate, o envolvimento que possuem em escândalos na saúde.

“Ontem, no último dia de horário eleitoral, tiraram nossa propaganda do ar. Sabe por que? Porque nós reproduzimos a famosa briga entre dois candidatos, um mostrando as falcatruas do outro. Isso é uma vergonha, isso é um desespero”, declarou.

Live

Ainda neste sábado, Amazonino segue visitando áreas da cidade, conversando com moradores. E, às 18h, vai bater um papo virtual com os eleitores, durante a live “AMA com você”. A transmissão será ao vivo, pelas redes sociais do candidato.

Para assistir a live do “Negão 19”, basta acessar as redes sociais de Amazonino no Facebook (AmazoninoAMendes), Instagram (amazoninomendes) e YouTube (AmazoninoMendes).