Vice de Romeiro Reis usa Tinder para apresentar propostas e recebe mais de 300 matchs

A chapa ‘Manaus Tem Pressa’ na reta final de campanha investiu nas mídias sociais para ampliar a divulgação do candidato do partido NOVO, Romero Reis e de seu vice, Eduardo Costa. Além de impulsionar o material de campanha no Facebook e Instagram, inscreveu o vice no Tinder, onde o próprio Eduardo conversa com as eleitoras desde a última sexta-feira (6). Ele recebeu mais de 300 ‘matchs’, solicitações de contatos por mulheres.

Ao analisar os aplicativos de relacionamentos, o Tinder foi escolhido por segmentar o público por gênero (masculino, feminino e outros). Como a maioria do eleitorado manauara é composto por mulheres (52,9% que equivale a 704,2 mil votantes), os candidatos optaram pelo aplicativo para disseminar suas propostas, atingindo a maior quantidade de votantes em menor tempo.

“O cadastro no Tinder foi linkado com o meu Facebook e meu Instagram. Quem me dá a sua aprovação pelo Tinder, automaticamente visualiza nossas propostas por meio de cards e os vídeos que gravamos. Quem conversa comigo, falo do projeto do vale creche para pais e mães que não tem onde deixar os filhos pequenos enquanto trabalham; falo da construção de 5 mil mordias dignas para as pessoas de baixa renda que moram alugado ou em áreas de risco; falo da aplicação de asfalto de qualidade que vai durar 15 anos e não apenas alguns meses”, explicou Eduardo Costa, que celebra a aprovação do público feminino às propostas e as declarações de voto.

Sendo o Tinder um aplicativo para relacionamentos (amizade e namoro), é claro que algumas mensagens têm cunho pessoal, mas o candidato desenvolveu uma estratégia própria para explicar o motivo da sua presença no aplicativo. “Quem me conhece pelo Tinder tem automaticamente acesso aos meus dados pessoais nas outras mídias, que revelam entre outros pontos que sou bem casado há um ano. Algumas, inicialmente, ficam meio entristecidas, emoção que rapidamente é substituída pelo desejo de mudar problemas antigos de Manaus e transformá-la numa das dez melhores cidades brasileiras para se viver e investir”, declarou.