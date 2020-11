Votar em David Almeida é votar em Wilson Lima, alerta deputado

Redação AM POST

Após anunciar retirada de apoio do PRTB da candidatura de David Almeida (AVANTE) a prefeito de Manaus na última quarta-feira (10/11), o presidente municipal da sigla, deputado estadual Fausto Junior, fez um alerta a população manauara de que votar em David é a mesma coisa que votar no governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), devido parceria velada entre os dois.

“Eu tenho certeza que você que está nos assistindo não votaria no Wilson Lima para prefeito de Manaus e é isso que pode estar acontecendo ao votar no candidato David Almeida”, disparou Fausto que também classificou a gestão do governador como um câncer.

“Nós não vamos aceitar que esse câncer se transforme numa metástase, que esse câncer que hoje está ocupando o governo ocupe também a prefeitura de Manaus”, disse.

Fausto Junior externou decepção com o candidato do Avante ao perceber a entrada da estrutura do grupo de Wilson Lima dentro da campanha dele.

O deputado foi relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, oficialmente encerrada no final de setembro deste ano, após 120 dias apurando possíveis desvios de recursos públicos da saúde no estado, e disse que tem a responsabilidade de não compactuar com repetição na prefeitura de Manaus do mesmo estrago que foi feito na saúde do Estado.