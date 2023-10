A profundidade do “follow up”; muito além de um simples acompanhamento

No universo empresarial, certas práticas podem significar a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma negociação. Entre estas práticas, destaca-se o “follow up”. Mas você sabe realmente o que isso significa e por que é tão vital?

O que é “follow up”?

Originária do inglês, a expressão “follow up” traduz-se como “dar continuidade” ou “acompanhamento”. Essencialmente, no contexto dos negócios, refere-se ao ato de manter uma comunicação contínua com um cliente, fornecedor ou parceiro após uma interação inicial. Esta ação vai muito além de um mero lembrete; ela fortalece relações, constrói confiança e pode ser a diferença entre ganhar ou perder uma oportunidade valiosa.

A relevância do “follow up” no mundo dos negócios

Criando laços de confiança

Quando se dá a devida atenção ao cliente ou parceiro após um contato, envio de proposta ou reunião, demonstra-se uma postura profissional de comprometimento e seriedade. Isso constrói uma relação de confiança, elemento crucial em qualquer relação comercial.

Aumentando chances de conversão

Nem sempre um negócio se concretiza no primeiro contato. Muitas vezes, os clientes potenciais têm dúvidas, receios ou precisam de mais informações. Um follow up bem executado pode solucionar esses pontos e direcionar a conversa para uma conclusão positiva.

Recebendo feedbacks valiosos

Ao fazer um follow up, também abre-se espaço para receber feedbacks. Estes podem ser essenciais para entender melhor as demandas do mercado, ajustar propostas e melhorar futuras interações.

Estratégias para um “follow up” eficiente

Escolha o momento certo

É fundamental encontrar um equilíbrio no timing. Enviar um follow up muito cedo pode parecer invasivo, enquanto fazê-lo tarde demais pode passar a impressão de desinteresse.

Personalize sua abordagem

Evite respostas e mensagens padronizadas. O objetivo é mostrar ao receptor que sua interação é única e valiosa.

Estabeleça objetivos claros

Seja para obter um feedback, confirmar um detalhe ou avançar na negociação, defina claramente o objetivo do seu follow up.

Use ferramentas de gestão

No mercado, existem diversas ferramentas que auxiliam na programação, organização e execução de follow ups. Elas podem ser cruciais para garantir que nenhuma oportunidade se perca.

O follow up, muitas vezes subestimado, é um pilar no mundo dos negócios. A capacidade de dar continuidade, mostrar interesse e estabelecer conexões profundas pode determinar o sucesso de uma empresa ou profissional. Assim, dominar essa arte é mais do que uma recomendação: é uma necessidade em um mercado cada vez mais competitivo.

Redação Site On