Atividades MEI 2023: Descubra quais Atividades Podem se Enquadrar

Se você está pensando em ser um microempreendedor individual (MEI) em 2023, é fundamental conhecer as atividades permitidas para essa categoria. O MEI representa uma maneira simplificada de formalização, oferecendo vantagens como emissão de nota fiscal, acesso a crédito e benefícios previdenciários. No entanto, nem todas as atividades são adequadas para o MEI. Neste artigo, detalharemos os critérios para ser um MEI, as atividades permitidas e como verificar a lista atual no Portal do Empreendedor.

Entendendo os Critérios do MEI

Antes de tudo, compreender os critérios para enquadramento como MEI é crucial. De acordo com o Portal do Empreendedor:

O faturamento anual deve ser de até R$ 81 mil (ou R$ 6.750 por mês);

Não se deve participar em outra empresa como sócio, administrador ou titular;

É permitido ter, no máximo, um empregado;

E, claro, deve-se exercer uma das atividades permitidas para o MEI.

Navegando pelas Atividades MEI 2023

Dentro do Simples Nacional, regime tributário voltado para micro e pequenas empresas, encontramos as atividades MEI 2023 permitidas. Além disso, essas atividades se distribuem em cinco anexos, com base no tipo de serviço ou produto ofertado, e cada um tem sua própria alíquota de imposto.

Anexo I : Abrange comércio, indústria e transportes intermunicipais e interestaduais.

: Abrange comércio, indústria e transportes intermunicipais e interestaduais. Anexo II : Destinado para indústria e serviços de reparação.

: Destinado para indústria e serviços de reparação. Anexo III : Inclui serviços não listados em outros anexos.

: Inclui serviços não listados em outros anexos. Anexo IV : Refere-se a serviços com retenção de 11% do INSS.

: Refere-se a serviços com retenção de 11% do INSS. Anexo V: Relaciona serviços ligados a profissões regulamentadas por lei.

Para uma consulta detalhada, você pode acessar o Portal do Empreendedor, especificamente na seção “Atividades Permitidas”. Através dessa plataforma, é possível buscar por palavra-chave ou código CNAE, garantindo que sua atividade esteja na lista e identificando o anexo correto.

Formalização Como MEI

Além disso, se sua atividade está na lista do MEI 2023, o próximo passo é a formalização. Por fim, estando no Portal do Empreendedor, agora, clique em “Formalize-se” e insira seus dados pessoais e do negócio. Uma vez preenchido, você obterá seu CNPJ MEI, números de inscrição e o CCMEI.

Após a formalização, é vital lembrar de emitir notas fiscais, pagar o DAS mensalmente e manter-se atualizado sobre o anexo da sua atividade, pois isso influência no imposto.

Em conclusão, ser MEI é uma excelente via para empreender com simplicidade e legalidade. Entretanto, é imprescindível estar ciente das atividades MEI 2023 permitidas. Contudo, esperamos que este guia auxilie em sua jornada empreendedora.

Redação Site On