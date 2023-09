O Outbêco é uma rede de restaurantes que foi criada em agosto de 2020 com o objetivo de empreender em favelas. Desde então, a rede tem se expandido rapidamente para outros bairros do Rio de Janeiro, como Glória, Copacabana, Méier e Madureira. Atualmente, 70% das unidades estão localizadas em comunidades do Rio. Com pratos de qualidade a preços acessíveis, o Outbêco tem como missão proporcionar aos seus franqueados e clientes uma experiência única de empreendedorismo.

Expansão Nacional e Internacional

Com o sucesso alcançado no Rio de Janeiro, o Outbêco está expandindo suas operações para outras regiões do Brasil. A rede já conta com mais de 100 pontos no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, e há planos de abertura de mais 40 lojas até fevereiro do próximo ano, incluindo São Paulo, Pará, Minas Gerais e Nordeste. Além disso, o Outbêco está se expandindo internacionalmente e terá uma franquia inaugurada em Lisboa, Portugal.

Impacto nas Comunidades

O Outbêco tem tido um impacto significativo nas comunidades onde está presente. A rede já criou quase 2 mil empregos diretos e quase 200 lojas foram abertas até o momento. Essas oportunidades de emprego têm ajudado a fortalecer a economia local e melhorar a qualidade de vida dos moradores das comunidades atendidas pelo Outbêco.

Pratos Acessíveis e Saborosos

Uma das principais características do Outbêco é oferecer pratos saborosos a preços acessíveis. Além disso, a rede busca proporcionar uma experiência gastronômica única para seus clientes, com opções que agradam a todos os paladares. Além disso, o Outbêco também oferece opções vegetarianas e veganas em seu cardápio, garantindo que todos possam desfrutar das delícias oferecidas pela rede.

Compromisso com a Qualidade

O Outbêco tem um compromisso inabalável com a qualidade de seus pratos. A rede utiliza ingredientes frescos e selecionados para garantir que cada refeição seja saborosa e nutritiva. Além disso, os chefs do Outbêco são altamente qualificados e apaixonados pelo que fazem, o que se reflete na qualidade dos pratos servidos.

Sustentabilidade Ambiental

Além de seu compromisso com a qualidade dos alimentos, o Outbêco também se preocupa com a sustentabilidade ambiental. A rede busca reduzir seu impacto no meio ambiente por meio da utilização de embalagens biodegradáveis e da adoção de práticas sustentáveis em suas operações diárias. O Outbêco também apoia projetos sociais e ambientais nas comunidades onde está presente.

Conclusão

O Outbêco é muito mais do que uma simples rede de restaurantes. Com sua proposta inovadora de empreender em comunidades carentes, a rede tem transformado vidas e fortalecido economias locais. Com pratos saborosos a preços acessíveis, o Outbêco proporciona uma experiência gastronômica única para seus clientes. Além disso, a rede também se preocupa com a sustentabilidade ambiental e apoia projetos sociais nas comunidades onde está presente.

