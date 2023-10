Impacto da reforma do IR: saiba mais sobre as mudanças em dividendo e atualização da tabela do IRPF

Entenda os detalhes

A reforma do Imposto de Renda (IR) chegou à mesa do Congresso. Com a proposta, o governo quer simplificar e atualizar nosso sistema tributário. Mas como isso vai afetar você e o país? Aqui, desvendamos as principais mudanças.

Novo valor para isenção

Hoje, se você ganha até R$ 1.903,98 por mês, não paga o IR. Com a nova proposta, esse valor sobe para R$ 2.500. Isso significa que milhões de brasileiros, talvez até você, poderiam ficar isentos ou pagar menos.

Alíquotas em mudança

Se a proposta passar, as alíquotas do IR, que hoje variam de 7,5% a 27,5%, passariam a ser 6,5%, 12,5%, 18,5% e 23,5%. Então, dependendo da sua renda e deduções, você poderia pagar menos.

Imposto para dividendos

Atualmente, os dividendos não têm impostos no Brasil. Com a reforma, isso muda. O governo propõe um imposto de 20% sobre os dividendos. Porém, pequenos investidores com dividendos até R$ 20 mil por mês ficariam isentos.

Atualização da tabela do IRPF

Há mais de 20 anos a tabela do IRPF não recebe atualizações. A proposta pretende corrigir essa defasagem, o que poderia resultar em mais poder de compra para os contribuintes.

Fim do JCP

O JCP, juros sobre capital próprio, serve para remunerar acionistas. Atualmente, empresas usam o JCP para pagar menos impostos. Mas a reforma quer acabar com esse benefício, o que poderia aumentar a arrecadação.

Além disso, a reforma do IR traz mudanças significativas e importantes debates no Congresso. Precisamos ficar de olho e nos preparar para as possíveis alterações

