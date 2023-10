Polo Industrial de Manaus: uma dança entre tradição e inovação

Empreendedorismo – Do tradicional ao tecnológico: como o PIM equilibra o passado industrial com o futuro do empreendedorismo.

O Polo Industrial de Manaus (PIM) destaca-se como um dos gigantes industriais do Brasil. Embora grandes empresas tenham marcado sua presença, observa-se um crescente ímpeto de inovação, com startups e incubadoras tomando a dianteira. Eles buscam soluções que enfrentem desafios tanto locais quanto globais.

História e Significado do PIM

Nascido em 1967, o PIM surgiu do desejo de integrar a nação e promover o desenvolvimento regional durante o governo militar. A estratégia? Utilizar os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM), estabelecida uma década antes. Rapidamente, o PIM emergiu como uma força industrial brasileira, gerando um vasto número de empregos e contribuindo significativamente para o PIB industrial. Mas não é só economia: aproximadamente 80% da ZFM dedica-se à preservação da Amazônia.

Benefícios e Desafios no Coração do PIM

Empresas no PIM desfrutam de benefícios fiscais consideráveis, além de vantagens logísticas. Esses incentivos, por sua vez, otimizam a produção e impulsionam a competitividade. Mas nem tudo são flores. Há desafios, como a dependência de importações, infraestrutura limitada e uma concorrência industrial crescente. Além disso, o ritmo acelerado da mudança tecnológica exige adaptação constante.

O Boom da Inovação e Empreendedorismo

O cenário do PIM reforça a necessidade de inovação. Startups e incubadoras desempenham um papel crucial nesse movimento, oferecendo soluções que não apenas beneficiam a indústria, mas também a sociedade e o ambiente. Dentre as startups destacam-se Inovix, Fitbank, Nocta, Ecoforest e Tbit, todas trazendo soluções de ponta. No apoio, incubadoras como Samsung Ocean, Sidia, Fabriq e Inpa fornecem o suporte necessário para que essas empresas cresçam.

Concluindo, o PIM não é apenas um marco industrial para o Brasil. Ele representa um equilíbrio entre o peso da tradição industrial e o frescor da inovação empreendedora. Essa combinação promete um futuro promissor, com diversificação econômica e impacto positivo para a sociedade e o ambiente.

