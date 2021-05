Enem 2021: candidatos podem pedir isenção da taxa de inscrição a partir de hoje

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Os pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 podem ser feitos a partir desta segunda-feira (17), pela página do participante. Segundo o edital, o prazo termina em 28 de maio.

Apesar da abertura do processo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda não divulgou as datas de aplicação da prova.

Continua depois da Publicidade

Documentos internos obtidos pelo G1 mostram que ela está marcada para 16 e 23 de janeiro de 2022 — mas o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirma que são “conversas de bastidores”. Segundo ele, a prova deverá ser aplicada em “outubro ou novembro” de 2021.

Quem poderá pedir a isenção?

No Enem 2021, os seguintes perfis poderão deixar de pagar a taxa de inscrição:

matriculados no último ano do ensino médio na rede pública em 2021;

alunos que cursaram o ensino médio inteiro em escolas públicas ou como bolsistas integrais em instituições privadas (desde que a renda mensal familiar per capita seja igual ou inferior a 1,5 salário mínimo);

pessoas em vulnerabilidade econômica inscritas no CadÚnico.

Pelo cronograma, o resultado será divulgado em 9 de junho.

Continua depois da Publicidade

Caso o pedido de isenção seja negado, o candidato poderá recorrer entre 14 e 16 de junho. A resposta ao recurso será enviada em 25 de junho.

Justificativa de ausência no Enem 2020

Os candidatos que conseguiram o benefício na edição anterior da prova (Enem 2020) e não compareceram ao local da avaliação devem justificar a ausência no mesmo link. Caso contrário, perderão o direito a uma nova isenção.

Continua depois da Publicidade

O Inep aceita documentos como:

boletins de ocorrência (para assaltos, furtos ou acidentes de trânsito na data do Enem);

certidão de casamento ou união estável;

certidão de óbito de membros da família;

certidão de nascimento (para pais ou mães);

mandados de prisão;

atestados médicos ou odontológicos;

declaração de exercício de atividade profissional;

documento que ateste intercâmbio acadêmico;

declaração de atividade curricular.

O resultado das justificativas será divulgado em 9 de junho.

Continua depois da Publicidade

Fonte: G1