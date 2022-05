Enem 2022: inscrições terminam às 23h59 deste sábado (21)

Agência Brasil

Ainda dá tempo de se inscrever para o Enem 2022 – o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem quiser fazer as provas tem até as 23h59 de sábado (21) para realizar a inscrição.

Tudo pode ser feito pela Internet, na Página do Participante em enem.inep.gov.br . Os estudantes podem escolher entre as versões digital ou impressa e também optar pelo inglês ou espanhol, para a prova de língua estrangeira. A taxa é de R$ 85 e pode ser paga via PIX, cartão de crédito ou por boleto bancário até o dia 27 deste mês.

No ato da inscrição, o estudante também preenche um questionário socioeconômico informando se já concluiu o ensino médio e prestando outras informações cadastrais. É importante lembrar que os dados informados devem ser iguais aos que estão na base da Receita Federal, justamente para não haver conflito de informações.

As provas serão nos dias 13 e 20 de novembro. A novidade é que, pela primeira vez, vai ser aceito documento digital na hora do exame. Carteira de motorista, identidade ou e-título. Lembrando que não pode ser o print do documento… é preciso abrir o aplicativo onde estão esses documentos na frente do fiscal e mostrar na tela do celular.

O Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova de admissão à educação superior realizada pelo INEP – o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e foi criado em 1998 inicialmente para avaliar a qualidade do ensino médio no país.