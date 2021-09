Enem: Inscrições começam hoje e nova rodada de provas será em janeiro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

O Instituto Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta segunda-feira (13) as datas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 para os inscritos que tiveram isenção em 2020, mas não compareceram nos dias das provas. Esses participantes poderão se inscrever a partir das 10h, horário de Brasília, de terça-feira (14), na Página do Participante, e terão assegurada a isenção da taxa de inscrição. O prazo se encerra às 23h59 do dia 26 de setembro.

A reabertura foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal e pode garantir inscrição para quase 3 milhões de estudantes que conseguiram a gratuidade na taxa no ano passado, mas não compareceram às provas por medo da Covid-19.

Continua depois da Publicidade

Estes inscritos realizarão o exame em 9 e 16 de janeiro de 2022, juntamente com a edição do Enem para adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL).

Para os demais participantes do exame que já tiveram a inscrição confirmada, a aplicação das provas será mantida nos dias 21 e 28 de novembro de 2021.

De acordo com o Inep, a decisão de definir novas datas de aplicação das provas para os isentos ausentes na edição 2020 foi tomada para garantir o direito dos participantes de utilizarem o resultado do exame para acesso à educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programas do Ministério da Educação (MEC).

Continua depois da Publicidade

O Enem 2021 registrou 3.109.762 pessoas com a inscrição confirmada, menor número desde 2005. A queda foi impulsionada pelo índice de abstenção do exame em 2020, que atingiu 55,3% do total de candidatos confirmados.

Cronograma atualizado

Inscrição de isentos em 2020: 14 a 26 de setembro

Enem regular: 21 e 28 de novembro

Enem para isentos em 2020 e PLL: 9 e 16 de janeiro de 2022

Continua depois da Publicidade

Fonte: G1