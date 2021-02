Estudantes se preparam para o segundo dia de provas do Enem no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi adiado no Amazonas por conta do colapso enfrentado em janeiro, relacionado à segunda onda da Covid-19. Nesta quarta-feira (24), os candidatos participam do segundo dia de prova. O Estado possui mais de 160 mil inscritos. O governo decretou ponto facultativo e feriado escolar durante os dois dias.

Em Manaus, a abertura dos portões acontece às 10h30 nos dois dias de prova e o fechamento dos portões será às 12h. A aplicação das provas deve começar às 12h30, e encerrar às 18h neste primeiro dia. Neste segundo dia as provas devem encerrar às 17h30. A recomendação é que os participantes cheguem com antecedência aos locais.

A recomendação é que os estudantes cheguem com antecedência para evitar aglomerações. A lista do que é ou não permitido é também semelhante à aplicação regular. Os participantes deverão levar um documento oficial com foto (não é permitida a apresentação de documento digital), caneta preta de material transparente e máscara de proteção facial.

Os resultados finais, tanto do Enem digital quanto do Enem impresso e da reaplicação, serão divulgados no dia 29 de março.

As notas do Enem poderão ser usadas para ingressar no ensino superior e para participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni), e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).