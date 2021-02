Governo do Amazonas decreta feriado escolar nos dias de aplicação das provas do Enem

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas decretou, na sexta-feira (19/02), feriado escolar e ponto facultativo nesta terça (23/02) e quarta-feira (24/02), em razão da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no estado. A solicitação foi feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por conta da atuação de professores das redes pública e privada na aplicação das provas.

A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 19 de fevereiro, disponível para consulta/download pelo link diario.imprensaoficial.am.gov.br.

Em razão do ponto facultativo, nos dias 23 e 24 de fevereiro não haverá transmissão de conteúdos inéditos no “Aula em Casa”. A programação retornará com novas aulas na quinta-feira (25/02). A determinação do Governo do Amazonas visa reduzir a circulação de pessoas nas ruas e evitar aglomerações em todo o estado.

“Entendemos que é uma data importante para os nossos alunos, que, mesmo com os obstáculos impostos pela pandemia, dedicaram-se bastante durante todo o ano de 2020 para o Enem. Após a reaplicação das provas, daremos continuidade às atividades do ano letivo”, afirmou o secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa.

‘Aula em Casa’ – O Ano Letivo 2021 das redes estadual e municipal de Educação iniciou na última quinta-feira (18/02), com o retorno do “Aula em Casa”. O projeto, lançado no ano passado em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), consiste na transmissão de videoaulas pela TV aberta e internet, por meio do aplicativo Aula em Casa e plataformas digitais.

Todas as informações sobre a iniciativa e como acessá-la estão disponíveis no site da Secretaria de Educação: www.educacao.am.gov.br.

