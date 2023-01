Local de provas da reaplicação do Enem 2022 é divulgado

Agência Brasil

Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, divulgou, nesta segunda-feira (02), que a reaplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2022 vai ocorrer nos dias 10 e 11 de janeiro.

Informações como local de aplicação do exame, e o cartão de confirmação de inscrição podem ser acessados pelo portal do aluno no site: enem.inep.gov.br/participante

Puderam pedir reaplicação do exame os participantes que tiveram algum problema logístico no dia da aplicação regular ou que estavam com doenças infectocontagiosas, desde que os pedidos de reaplicação enviados entre 21 e 25 de novembro tenham sido aprovados pelo Instituto.

O Inep também vai aplicar, nos dias 10 e 11 de janeiro, o Enem PPL 2022, para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade 2022.

As provas têm o mesmo nível de dificuldade que o Enem regular, a única diferença é que a aplicação ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos estados e o Distrito Federal.

A nota do Enem é utilizada como critério de seleção para ingresso em universidades públicas ou privadas do país.