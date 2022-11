Resultados do Enem serão divulgados dia 13 de fevereiro

Agência Brasil

Quase 3 milhões e meio de pessoas se inscreveram no Enem 2022. O Exame, que foi finalizado nesse domingo com a aplicação da segunda prova, teve uma média de 70% de presentes na edição impressa e de 50% na digital. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, pelo Inep e pelo Ministério da Educação.

Continua depois da Publicidade

Para o ministro da Educação, Victor Godoy, a edição deste ano foi um sucesso, com taxa de abstenção normal e poucas intercorrências.

Cerca de 5 mil candidatos foram eliminados da prova impressa por não cumprirem as determinações previstas em edital, como uso de eletrônicos ou saída antecipada da prova. Esse número foi de pouco mais de 140 na versão digital.

O Ministro da Educação, destacou que houve uma economia de R$ 300 milhões em 2021 na aplicação das provas, justamente por uma organização logística mais estruturada. Ele explicou também que uma licitação já está em andamento para aplicação das próximas edições do Exame, processo que não acontecia desde 2009.

Continua depois da Publicidade

Godoy afirmou que cerca de 500 mil profissionais estiveram envolvidos na aplicação dos dois dias de prova do Enem.

São Paulo foi o estado com mais locais de prova e em Roraima foi registrado o menor número de salas de aplicação do país.

Continua depois da Publicidade

A Operação Enem 2022, formada pelas forças de segurança federais e estaduais, registrou 57 ocorrências policiais no primeiro dia de prova e 53 no segundo dia. Esses indicadores são apurados nos 26 estados e no Distrito Federal, sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi).

Os pedidos de reaplicação por problemas logísticos, como falhas operacionais do próprio Inep ou doenças infectocontagiosas, começaram nesta segunda-feira e vão até sexta-feira, dia 25. É preciso anexar os laudos médicos e justificativas para a solicitação, que deve ser feita na Página do Participante em gov.br/inep. A aplicação das provas para esses candidatos e para as pessoas privadas de liberdade será nos dias 10 e 11 de janeiro.

Continua depois da Publicidade

Os gabaritos oficiais do Enem 2022 serão publicados no dia 23 de novembro, próxima quarta-feira (23), às 18h, no site do Inep. E os resultados devem sair no dia 13 de fevereiro, quando começam os outros programas como Sisu, Prouni e Fies.