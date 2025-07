Moradores de Envira criticam gestão do prefeito Ivon Rates e denunciam paralisação em escolas da zona rural

Notícias de Envira – A educação pública na zona rural de Envira, município do interior do Amazonas, está em colapso. Moradores de diversas comunidades denunciaram ao Portal AM POST que, menos de dois meses após o início oficial das aulas nas escolas rurais, a maioria das unidades já interrompeu suas atividades devido à falta de transporte escolar e alimentação para os alunos.

Segundo os relatos, o ano letivo da zona rural já começou tardiamente, no dia 2 de junho — um atraso que já havia causado indignação entre pais, estudantes e professores. Contudo, a frustração aumentou ainda mais ao verem as poucas escolas que conseguiram funcionar inicialmente paralisarem de novo, agora por negligência do poder público municipal.

A gestão do prefeito Ivon Rates (PSD), já criticada por sucessivos atrasos no calendário letivo, enfrenta agora uma nova onda de revolta. A prefeitura havia prometido iniciar as atividades nas escolas rurais no dia 24 de março, mas nenhuma unidade abriu as portas naquela data. O descumprimento da promessa prejudicou cerca de 1.500 alunos.

A situação também tem afetado diretamente os professores da rede municipal. De acordo com educadores ouvidos pela reportagem, há um sentimento generalizado de insatisfação com o prefeito. Além da precariedade nas escolas rurais, os servidores cobram o pagamento da primeira parcela do 13º salário.

A reportagem do Portal AM POST procurou a prefeitura de Envira e questionou a situação mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.