Bloco do Beleza 2024 promete agitar Manaus com novidades e grandes atrações

Notícia de Manaus – No próximo sábado, dia 3, a partir das 18h, o Sesi Clube do Trabalhador será palco de uma das festas carnavalescas mais esperadas da região: o Bloco do Beleza 2024. Com uma programação repleta de atrações imperdíveis, o evento promete agitar Manaus sob a animação contagiante de Luiz Beleza e seus convidados especiais.

Grandes nomes da música local, como Marcia Novo & Banda, Rodrigo Chiroque, Dennys Salvador, Jhon Veiga, e os DJs John Cavalcante e Marquinho Leão, se juntarão a Beleza para garantir uma noite inesquecível aos foliões.

O Bloco do Beleza é uma produção da SoFun Eventos e RLX Eventos, contando com o patrocínio de marcas renomadas como DB Supermercados, Equador Energia, Ambev, Fiori, Jeep, RAM, Água Mineral Yara, Tayna Alimentos, Terminal Alicon, além do apoio da Invista Consórcio e Beats Oficial.

Destacando-se pelo conforto oferecido aos participantes, o tema deste ano, “Como Se Fosse A Primeira Vez”, promete uma experiência única. Espaços instagramáveis, áreas de descanso, camarotes climatizados e estacionamento privativo para até 1.000 carros serão algumas das comodidades disponíveis. Além disso, uma praça de alimentação com restaurantes renomados como Catraca Burger Food Truck, Loucos por Pizza, Pastelaria BKS e Hot Dog Mania estará presente para satisfazer todos os paladares.

Como novidade desta 8ª edição, o Bloco do Beleza apresenta um empolgante concurso de fantasias, sem necessidade de inscrição prévia. Com premiações surpreendentes para as categorias individual e em grupo, a melhor fantasia individual receberá um prêmio em dinheiro no valor de R$1.000,00 (mil reais), enquanto o vencedor do grupo terá sua premiação revelada durante o evento, acrescentando um toque de mistério à festa.

Os ingressos estão disponíveis no site ingressofly.com e em pontos físicos estratégicos, incluindo lojas Via Uno nos principais shoppings, a loja Bibi Cell Vieiralves e o restaurante Tambagrill, na Avenida Efigênio Salles. Garanta já o seu lugar nessa folia inesquecível do Bloco do Beleza 2024!